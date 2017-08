Olomoucké fotbalisty v Hlučíně spasil Moulis až v prodloužení

„Je to super, ale měli jsme rozhodnout dříve,“ prohlásil Moulis. „Ty pohárové zápasy jsou ošemetné, protože soupeř z nižší soutěže se vyšťaví. Bohužel jsme zápas nechali zajet do prodloužení, a kdyby nám v něm dali gól, mohli jsme vypadnout. Ale zvládli jsme to.“

Jenže nebýt penalty... „Ta byla jasná,“ tvrdí Moulis.

Tak v čem byl problém?

„V nás,“ prohlásil záložník Lukáš Buchvaldek. „Domácí dobře bránili, byli na dvaceti metrech v bloku, ve vápně byli pozorní, to se těžce hraje,“ dodal Moulis.

Pro Buchvaldka byl včerejší zápas návratem domů, jelikož je odchovancem Hlučína. „Šest let jsem pryč, takže to bylo příjemné, ale výsledek nic moc.“

Trenér Václav Jílek nechal v základní sestavě oproti ligovému duelu s Libercem pouze obránce Michala Vepřeka. „To ale nemění nic na tom, že bychom měli vyhrát,“ podotkl Buchvaldek.

„Náš výkon změny v sestavě mohly poznamenat, ale i tak si s třetiligovým týmem musíme poradit lépe,“ řekl Moulis. „Zaskočil nás ale i první gól Hlučína.“

Jílek uznal, že souhra nové sestavě vázla. „Soupeře ale musím pochválit za bojovnost, houževnatost,“ řekl. „Zápas odehráli na hranici svých možností. Je to o efektivitě. My jsme si nějaké šance vypracovali, ale nebylo jich tolik. Až penalta nás vrátila do hry. K postupu jsme se protrápili.“