Nevěříme si, hlesl brněnský kouč Habanec po pohárovém fiasku

Na útulný stadionek na okraji Olomouce nebudou mít rozhodně příjemné vzpomínky. Po zápase brněnští fotbalisté mizeli do kabiny se sklopenými hlavami. „Tohle je vážně fiasko!“ věděli.

Zbrojovka po krachu končí v českém poháru už ve druhém kole, ligový tým vyřadila bojovná parta amatérů z HFK Olomouc. „Vypíjíme si kalich hořkosti až do dna, na to se nedá nic říct,“ pravil brněnský trenér Svatopluk Habanec.

Po úvodních dvou ligových porážkách se Brňané hned na startu sezony, v níž se chtěli herně a výsledkově vyšvihnout vzhůru, noří do pořádného bahna problémů. „Brali jsme to tak, že se musíme dostat do pohody. Odrazový můstek ale tenhle zápas nebyl. Hráli jsme pod svoje možnosti,“ láteřil Habanec.

Do pohárového mače proti třetiligovému soupeři, který se na jaře na poslední chvíli udržel v MSFL, nasadil nejsilnější možnou sestavu. Kromě marodů nechal odpočívat jen brankářskou jedničku Melichárka, ale na trávníku to nebylo poznat. „Nejvíc mě trápí to, že si nevěříme na balonu. Bojíme si ho vzít, něco je špatně,“ řekl Habanec.

To je hodně špatně! Tím spíš, když se má tým podle jeho představ prezentovat kombinační hrou.

Že se může v Olomouci urodit brněnská blamáž, naznačovala už první půle. Ligový mančaft nedominoval, jak se očekávalo. Krátce před půlí poslal domácí do vedení kapitán Horka. Po Ashiruově vyrovnání se zdálo, že favorit duel zvrátí.

Jenže po hodině hry se po rohu k odraženému míči dostal střídající Banasik, který rozjásal pětistovku diváků podruhé. Zbrojovku, podobně jako v sobotní ligové bitvě ve Zlíně, zradilo bránění standardních situací.

„To prostě není možné!“ bědoval brněnský trenér. A lajdácký přístup ve vlastním vápně nebyl jedinou vadou v brněnské hře. „Čekám (od ofenzivních hráčů) víc. Náběhové situace, góly, přesnost přihrávek, finálka,“ vyjmenovával Habanec.

Hosté se v závěru snažili zabránit ostudě. Domácí zatlačili do vlastní šestnáctky. Při závěrečném zoufalém náporu se do holického vápna vypravil i brankář Halouska.

Byla to však marná snaha.

„Udělali jsme si trošku nějaké renomé, ale musíme pokračovat v práci dál,“ krotil euforii po senzačním postupu domácí trenér Roman Sedláček.

To ve Zbrojovce, jejíž vyřazení včera osobně viděl i šéf klubu Václav Bartoněk, se musí něco udát. „Tři zápasy, tři porážky. Situace není dobrá,“ pokývl Habanec.

Obzvláště úterní facka od třetiligového outsidera pořádně štípe. A na sociálních sítích opět zesílila kritika mířící na šéfa brněnské střídačky. „Dal jsem si mediální půst. Kdybych měl reagovat na každého rádoby fanouška na Facebooku nebo jinde, to bych se asi zbláznil,“ podotkl kouč, jehož se už v loňské sezoně zastával majitel Zbrojovky.

Bude mít důvěru i nadále? Nebo co jiného Zbrojovka změní? Přístup? Strategii? Hráčský kádr? „Posílení? Možné je všechno, ale v tuhle chvíli je po zápase, musíme potlačit emoce, které máme na pochodu,“ poznamenal Habanec.

Brňané nemají času na zmátoření příliš. Už v sobotu hrají důležitou ligovou partii proti Bohemians 1905. „Můj úkol je tým zvednout,“ ví Habanec. Ale jak? Metodou cukru, nebo biče? „Už jsem použil obojí,“ trpce se usmál. „Jestli klukům neřeknu, ať jdou raději na pivo...“