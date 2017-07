Petržela o rumunském soupeři: Mohlo to být lepší, ale také horší

„Mohli jsme dostat lehčího soupeře, ale na druhou stranu i těžšího,“ glosoval Milan Petržela los 3. předkola Ligy mistrů z rakouského Westendorfu, kde jsou viktoriáni na herním kempu.

Ani oni nemají na rumunské týmy z evropských pohárů nejpříjemnější vzpomínky. I Petržela byl u toho, když jim v Evropské lize vystavil stop Petrolul Poješti, loni zase neprošli v základní skupině stejné soutěže přes Astru Giurgiu.

Jaké jsou vaše pocity teď, bezprostředně po losu?

Jsou hodně smíšené, mohli jsme dostat lehčího soupeře, ale na druhou stranu asi i těžšího... V Bukurešti jsme hráli už loni s Astrou Giurgiu ve skupině Evropské ligy.

To jste uhráli nerozhodný výsledek 1:1. Ten byste brali před domácí odvetou i teď?

Bude záležet jen na nás, jak se s tím porveme. Určitě ale budeme chtít postoupit.

Začínáte na hřišti soupeře. Myslíte si, že to může být výhoda?

Mohla by. Budeme to chtít vzadu uhrát na nulu a nějakou branku vstřelit. Doufám, že se nám to podaří a pak doma završíme postup.

Zase vás čeká boj o Ligu mistrů. Je to velké lákadlo?

Těším se hodně. Je to úplně něco jiného než česká liga. Bojovat o Ligu mistrů je to nejvíc, co může fotbalistu na klubové úrovni potkat. Takže uděláme maximum, abychom uspěli a postoupili do dalších bojů.