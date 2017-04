Hrozba pokuty? Pro nás motivace ukázat, že na to máme, říká Železník

Zatímco před vánoci na zlínské Letné za Slavii nastoupil na posledních sedm minut za rozhodnutého stavu, teď stál proti svým bývalým spoluhráčům od začátku. „Trenérovi i klukům jsem říkal, kdo, co a jak hraje. Myslím, že jsme na Zlín byli dobře připravení,“ uvedl šestadvacetiletý útočník.

Přesto jste dlouho působili neškodně. Byl na vás znát ještě výsledek z poháru, ve kterém jste vypadli s Opavou? Při nesplnění cílů vám vedení hrozí pokutami.

Ale to je všude. Když nejsou dobré výsledky, tak bude sponzor nespokojený, lidi budou naštvaní. Je to všechno o penězích jako normální práce. Na nás je, abychom dokázali, že na to máme. Je to pro nás motivace a výzva, abychom si poháry zajistili z ligy.



Ve Zlíně vás probral až inkasovaný gól po hodině hry, proč?

My se snažili hrát ze zabezpečené obrany, ale nepodařilo se nám ohrozit bránu soupeře. Až když jsme ve druhém poločase dostali gól, trochu jsme vysunuli hru a podařilo se nám výsledek otočit.

Hrozba pokuty Fotbalisté Mladé Boleslavi dostali od vedení klubu po porážce 0:2 v semifinále poháru s druholigovou Opavou ultimátum. Pokud středočeské mužstvo nesplní předsezonní cíl v podobě postupu do kvalifikace evropských pohárů, dostanou hráči i členové realizačního týmu pokuty.

První velkou boleslavskou šanci jste měl právě vy. Z metru jste trefil brankáře, to snad ani nešlo nedat...

...všechno jde nedat. Už jsem zažil i horší věci. Já jsem ten balon neviděl, chtěl jsem si naběhnout k zadní tyči, zavřít to tam, ale pak se přede mnou ten míč zjevil až v posledním momentu a já už gól nedal. Jsem palič.

Pomohlo vám střídání Magery? Vaši hru hodně oživil.

Určitě nám pomohl. On je rozdílový, supr hráč.

Vítězstvím nad Zlínem jste si upevnili čtvrté místo, přiblížili jste se k pohárům. Navíc jste z boje o Evropu zřejmě vyřadili právě svého dnešního protivníka.

Já to Zlínu moc přeju hlavně v domácím poháru. Hráči i lidi z klubu by si to za tu svou pracovitost zasloužili. Ale je pravda, že v lize už je to asi jen mezi námi a Teplicemi. Pořád zbývají ještě čtyři kola, pokud tři z nich vyhrajeme, jsme tam.



Ale los vám příliš nenahrává. Ještě vás čekají zápasy se Slavií i s Plzní.

Los si nevybereme. Plzeň i Slavia hrají o titul, ale přesně pro to fotbal děláme. Abychom mohli proti takovým soupeřům hrát. Nás to může jen nahecovat, musíme to zvládnout.