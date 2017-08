Nejlepší týmový výkon a velmi důležitá výhra, oddechl si Stramaccioni

Byl to nejlepší výkon od začátku sezony, i když to zase dost drhlo. První zápas bez inkasované branky. Až po čtvrtém soutěžním utkání ve Spartě nemusel mít Stramaccioni náladu pod psa.

Oddechl jste si?

Od chvíle, co jsem tady, jsme zahráli nejlíp jako tým. Nechci mluvit o jednotlivcích, protože všichni bojovali za Spartu, za vítězství.

Nechcete mluvit o jednotlivcích, ale utkání v Boleslavi o nich bylo. Poprvé nastoupil Biabiany, který přišel minulý týden z Interu Milán, a hned přihrál na gól.

Jonathan byl první hráč, kterého jsem do Sparty chtěl. Jenže následovala dlouhá jednání. Hraje fotbal, který já chci. Momentálně to ještě z jeho strany není stoprocentní, ale pro mě je to mimořádně důležitý hráč.

Poprvé chytal Koubek, první zápas pod vámi hrál Sáček i Zahustel. Co říkáte jejich výkonu?

Na Koubka jsem byl ze začátku velmi přísný, na první trénink nepřišel v dobré formě ani kondici. Zhubnul, nebudu říkat kolik přesně. Vrátil se do formy a je připravený. Momentálně je jedničkou a je na něm, jestli si pozici udrží.

A Sáček se Zahustelem?

Sáček je typ hráče, které mám rád. Po generálce s Vittese Arnhem jsme se rozhodli pro jiný způsob hry, proto nastupovali jiní hráči. Podal lepší výkon než s Vittese. Zahustela jsem preferoval před Karavajevem, který je ofenzivnějším obráncem, ale byl zraněný. V Boleslavi jsme potřebovali hrát víc do defenzívy, proto tam šel.

Blíží se sestava z Boleslavi vašemu ideálu?

Může to tak být. Každý tvrdě maká, aby nastoupil, ale tahle sestava může mít blízko k tomu, aby hrála i v dalších zápasech. Každý bojuje o své triko, každý se musí prát v pozitivním slova smyslu, aby mohl být na hřišti.

K utkání v Mladé Boleslavi nebyl nominován Václav Kadlec, který minule nastoupil v základní sestavě. Proč?

Nic speciálního, technické rozhodnutí, prostě nebyl v nominaci. V ofenzívě jsem se rozhodl pro jiné hráče. Je nás šestadvacet plus brankáři.

Po vyřazení z kvalifikace o Evropskou ligu jste říkal, že je kádr příliš široký na to, že bude hrát jen domácí soutěž. Už jste rozhodl, kdo odejde?

Na schůzku s vedením přijdu s tím, že je nás příliš hodně na to, že hrajeme jen ligu. To je můj názor.