Bez šéfa to drhlo. Fotbalisté Boleslavi se ke čtvrtému místu protrápili

Boleslav by v pohárech ráda zanechala lepší dojem než před rokem, kdy vypadla hned s prvním soupeřem, přičemž klub z makedonského Tetova nevypadal zrovna jako nejtěžší překážka.

„Za posledních pět let jsme do Evropy nepostoupili pouze jednou, což se jednoznačně musí hodnotit jako sportovní úspěch,“ zamyslel se na klubovém webu šéf boleslavského fotbalu Josef Dufek. „Veřejnost to bere automaticky tak, že ty poháry hrát budeme, ale to přece zdaleka není samozřejmost.“

Boleslav letos skončila v lize čtvrtá, čímž splnila cíl, k určené metě se však spíše protrápila. Dufek tuší, že pod kolísavou výkonností byl podepsán především odchod trenéra Karla Jarolíma.

Letní příprava FK Mladá Boleslav * 14. června: zahájení přípravy * 16. června: zátěžové testy na FTVS v Praze * 24. června: turnaj v Benátkách nad Jizerou * 28. června - 7. července: soustředění v Rakousku * 29. června: Mladá Boleslav - Apollon Limassol * 2. července: Mladá Boleslav - FK Rostov * 6. července: Mladá Boleslav - do sudneurčený soupeř

Uznávaného experta si před časem vybral jako dlouhodobého šéfa lavičky, tým pod jeho vedením získával sílu i herní progres. Jenže reprezentační nabídka kouče odlákala a Boleslav se prakticky ze dne na den ocitla z trenérského pohledu v bodě nula.

„Měli jsme opravdu prazvláštní sezonu se dvěma změnami trenérů, které odstartoval odchod Karla Jarolíma k národnímu týmu. Přitom jsem s ním počítal na další tři roky, na které i podepsal novou smlouvu. Když odcházel, tak jsem cítil, že bude zle,“ prozradil Josef Dufek. „Musím přiznat, že hra našeho mužstva byla někdy skutečně nekoukatelná, a to zvláště v domácích zápasech.“

U týmu neuspěl Leoš Kalvoda, v zimě ho nahradil Martin Svědík, který je považován za trenérský talent. Sám býval výtečným fotbalistou, získal medaili na mistrovství Evropy do 16 let, ale kariéru mu brzy zničily vážné zdravotní problémy. Potíže ho zastihly i v úvodu boleslavského angažmá, hra týmu často drhla, až se na konci sezony spekulovalo o jeho odvolání.

Podle zpráv z okolí klubu ho měl nahradit Dušan Uhrin mladší s asistentem Petrem Čuhelem.

Teď se těsně před zahájením přípravy zdá, že Svědík zůstává, i když novinky o změnách v kádru či realizačním týmu vypouští klub jen velmi pozvolna.

„V sezoně, jakou jsme měli, poznáte hráče, na které se můžete spolehnout. A také to, jak celý tým včetně realizačního reaguje. Z pohledu rozhodování před novým ročníkem mi to dalo hodně. Nějaké změny jsem plánoval, ale budeme do toho muset říznout silněji,“ naznačil Dufek, že se nebude mazat s nikým, kdo ho zklamal.

Kolik bude posil?

Konkrétní jména zatím potvrdit nechtěl, klub je prý oznámí v tomto týdnu. Realizační tým však bude téměř jistě posílen.

Odejít by mělo pět až šest hráčů, naopak tři až čtyři přijdou. „Ještě není nic podepsané, ale je to na dobré cestě. Budou to překvapivá a kvalitní jména,“ slíbil Dufek.

Mladá Boleslav se údajně zajímá o plzeňského záložníka Martina Zemana či jihlavského střelce Davise Ikauniekse.

Tým by mohli doplnit i někteří mladíci z vlastní líhně, jimž se už podruhé v krátké době podařilo ovládnout juniorskou ligu. „Měl jsem z toho velkou radost,“ rozjasnil se Dufek. „U juniorky se pracuje s nepřehledným kádrem, protože k několika stabilním hráčům pravidelně přibývají méně vytěžovaní fotbalisté z ligového týmu. Za posledních pět let jsme získali dva tituly v kategorii U21 a jeden titul v U19. To je fantastický klubový úspěch ve výchově mladých fotbalistů,“ podotkl Dufek.

Ruský reprezentant Denis Davydov (vpravo) a boleslavský prezident Josef Dufek.

Klubu se povedlo dvakrát triumfovat i v Českém poháru a letos byl velmi blízko hattricku. Jenže v semifinále doma naprosto nečekaně podlehl druholigové Opavě.

„Velmi důrazně jsme pak hráčům řekli, že takhle to dál nepůjde. Přestalo mě bavit, co jsem na hřišti viděl. Už to nebylo možné dál přecházet,“ řekl Josef Dufek.