Blamáž a nepochopitelný gól navrch. Boleslav se propadla na dno

Ázerbájdžánský gólman Kamran Agajev v české lize debutoval a hned taková minela. Navíc se tomu ještě otevřeně smál. Jenže pro smích byl v tu chvíli právě on. A pro smích je i celý tým Boleslavi, po nedělním výprasku 0:4 na hřišti Slavie poslední tým tabulky!

„Zbytečnou chybou gólmana po malé domů, což jsme nechtěli hrát, jsme inkasovali potřetí a nakopli Slavii k úplnému finále,“ zlobil se Dušan Uhrin mladší, generální sportovní manažer a trenér Mladé Boleslavi. „Jsme ve špatné situaci, máme jeden bod z pěti kol,“ poukázal na bídnou bilanci.

Uhrin se pokusil řešit nejhorší vstup klubu do sezony v jeho ligové historii totálním překopáním sestavy, v níž oproti minulému týdnu učinil divokých sedm změn.

Zdálo se to trochu překotné, vždyť třeba mladý Rus Levin naskočil z juniorky rovnou na trávník mistra. Agajev byl zase během pěti kol už třetí gólmanskou jedničkou mužstva, což také není moc obvyklé. A příliš nepotvrdil, že by měl lepší aktuální formu než jeho čeští konkurenti Jakub Diviš s Luďkem Vejmolou.

„Všechno to na nás padá, dostáváme naprosto zbytečné góly,“ posteskl si záložník Tomáš Přikryl, jeden z těch, jehož se změny ve složení základní jedenáctky nedotkly. „Moc sami nevíme, proč nehrajeme dobře. Musíme si to vyříkat a v následující reprezentační přestávce pořádně potrénovat. Pak to snad bude vypadat úplně jinak,“ věří Přikryl.

Před týdnem Liberec uštědřil Boleslavi na jejím hřišti debakl 3:0, Uhrinovi se nelíbil výkon obrany, stopera Pavla Čmovše dokonce ihned vyřadil kádru. Na jeho místo implantoval Brazilce Douglase a včera už naplno kritizoval i jeho.

„Nechtěli jsme začít takhle pasivně, chtěli jsme trochu vysunout obranný blok výš. Nicméně Slavia nám vstřelila branku po naší hrubé chybě, Douglas šel do strany, kde nemá co dělat,“ hodnotil Uhrin.

Skórujícího Micka van Burena však při náběhu do šance prokazatelně hlídal Vladislav Levin, který v kritickém momentu upadl.

Před druhým gólem Slavie pro změnu Josef Hušbauer povedenou fintou vyškolil Lukáše Pauscheka a van Buren snadno mířil do prázdné branky.

Byly to jeho první góly v české lize po více než ročním čekání. Na Boleslavi se chytila i celá Slavia, která předtím v sezoně nedokázala skórovat více než jednou za zápas. Ostatně ani Sparta nikoho jiného než Boleslav letos na venkovním stadionu nepřehrála ani neporazila.

„Poprvé v tomhle ročníku jsme dokázali udeřit opakovaně ze hry, navíc po pohledných akcích,“ pochvaloval si volnost Josef Hušbauer, v dresu Slavie nejlepší muž zápasu.

Boleslav mohla reagovat na vývoj utkání po půl hodině, kdy ještě prohrávala pouze o branku a Jan Chramosta se ocitl ve stoprocentní možnosti, jenže nemířil přesně. „Přihrávku jsem dostal na dlouhou nohu, ale byla to tutová šance,“ přiznal Chramosta. „Měl jsem to napálit napřímo, mohlo to být 1:1,“ litoval. Kromě dalšího pokusu Golgola Mebrahta toho Boleslav směrem dopředu už nic moc nevymyslela.

A v koncovce inkasovala počtvrté, když spící obrana vůbec nereagovala na dorážku Sobola.

„Musíme se dát dohromady hlavně psychicky, na hráče to dolehlo. Během jednoho dne potřebujeme zvážit, co uděláme, a dát se dohromady na příští zápas. Odjedeme na soustředění, musíme se trochu stmelit, to by nám mohlo pomoci,“ plánuje Uhrin.

Dokáže najít cestu z obrovské krize?