Postup je blízko. Boleslav bude v domácí odvetě hájit vítězství z Irska

„Klidně to mohlo být i veselejší, ale dostali jsme gól v poslední minutě. To je vždycky škoda,“ vzpomněl Marek Matějovský, jedna z opor týmu, na týden starý výsledek ze hřiště soupeře.

Každopádně už teď je výsledek Boleslavi veselejší než v posledních letech.

Mladá Boleslav - Shamrock odveta 2. předkola Evropské ligy Výkop: čtvrtek 20. července, 18:00.

Rozhodčí: Kruašvili - Čigogidze, Todria (všichni Gruz.).

Výsledek prvního utkání: 3:2.

Předpokládané sestavy

M. Boleslav: Diviš - Pauschek, Čmovš, Stronati, Fleišman - Rada - Přikryl, Matějovský, Mareš, Chramosta - Mebrahtu. Shamrock: Chencinski - Madden, Lopes, Webster, Byrne - Finn, Connolly - Miele, Burke, Clarke - Shaw.

Loni Boleslav prohrála s neznámou makedonskou Škendijí Tetovo venku 0:2 a doma už manko nedohnala. O rok dřív vypadla z norským Strömsgodsetem, ještě předtím s Lyonem.

To všechno ve třetím předkole Evropské ligy, do kterého se však nyní musí Středočeši teprve probojovat. Nakročeno k tomu mají právě díky vítězství 3:2 na půdě Shamrocku.

„Určitě nás ale ještě čeká těžké odvetné utkání, do kterého jdeme s cílem zvítězit. Stojí proti nám velmi bojovný soupeř,“ uvedl Dušan Uhrin, jenž se před sezonou vrátil na lavičku Boleslavi s rozšířenými pravomocemi - je generálním sportovním manažerem.

Boleslav je prvním českým týmem, který zahájil novou sezonu. Zatímco ostatní se ještě připravují, na Středočechy ve čtvrtek čeká už druhé soutěžní utkání.

„Před týdnem jsme byli plní očekávání, jak se to rozjede. Ale teď už jsme se trochu oťukali, takže věříme, že zvítězíme i doma a půjdeme dál,“ dodal záložník Matějovský.

Pokud se jim to povede, ve třetím předkole narazí buď Kajrat Almaty z Kazachstánu, nebo na albánský Skënderbeu Korcë (první zápas 1:1).

Mladá Boleslav usiluje o první postup do základní skupiny evropských pohárů od roku 2007. Tehdy ještě v Poháru UEFA skončila v pětičlenné skupině čtvrtá. Ještě o rok dřív ji do hlavní fáze stejné soutěže dovedl trenér Uhrin, který by tehdejší úspěch rád napodobil i letos. Povede se mu to?