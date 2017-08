Boleslav v Evropě paběrkuje. Čekání na úspěch pokračuje

A teď pár konkrétních údajů: Albánie je v těchto žebříčcích na 39., respektive 63. místě. Za ní už zůstávají většinou jen skuteční fotbaloví trpaslíci. Mladá Boleslav ve třetím předkole Evropské ligy přesto nedokázala albánský tým Skënderbeu Korcë vyřadit.

Po domácí výhře 2:1 v odvetě stejným výsledkem podlehla a pak byla horší v penaltovém rozstřelu. Opakuje se tak příběh z předchozích sezon. Mladá Boleslav v Evropě znovu selhala a vypadla s papírově slabším protivníkem.

Desetileté čekání na pohárový úspěch

„Je to hrozná škoda, promrhaná šance, protože tohle bylo na postup,“ ulevil si v klubové televizi obránce Jiří Fleišman. „Myslím, že mančaft je natolik zkušený, že jsme si tohle měli pohlídat. Strašně mě to mrzí, ani nevím, co k tomu víc říct,“ dodal zklamaný bek.

Boleslav v červnu povolala k týmu trenéra Dušana Uhrina mladšího a udělala z něj generálního sportovního manažera s maximálními kompetencemi. Byla to již třetí změna kouče za posledních deset měsíců. Výsledky to však zatím nenese, vstup do sezony je pro ambiciózní klub z města automobilů silně neúspěšný.

Tým sice ve druhém předkole Evropské ligy vyřadil Shamrock Rovers, irský klubový fotbal je však v mezinárodním měřítku podprůměrný. Následovala překvapivá domácí ligová porážka s olomouckým nováčkem a nyní vyřazení od Albánců. Dušan Uhrin i přesto tvrdí: „Já si myslím, že se pořád zlepšujeme, nicméně nás srážejí chyby, které děláme pravidelně.“ Zní to trochu podivně, protože pokud se mužstvo zlepšuje, mělo by se stejných chyb naopak vyvarovat.

Proti Skënderbeu Korcë dominovala Boleslav vždy jen v prvním poločase. V tom druhém, což platí i pro prodloužení, už hráli prim Albánci, kteří kontrolovali hru a vytrvale se tlačili na útočnou polovinu.

„V první půli jsme bránili dobře. Pak jsme ale hned dostali branku z penalty, oni ucítili šanci a stupňovali tlak. My jsme se trošku zatáhli a z toho pramenil druhý gól soupeře. Měli jsme šanci to zvrátit, ale bohužel. Penalty jsou loterie. Buď, anebo. Bohužel pro nás špatně, nedá se nic dělat,“ litoval záložník Tomáš Přikryl. On a Petr Mareš při penaltovém rozstřelu mířili přesně, naopak Jakub Rada i Golgol Mebrahtu selhali.

Pravda ovšem je, že k pokutovým kopům vůbec nemuselo dojít. Boleslav dokázala jako první skórovat a v pohárovém součtu v tu chvíli vedla 3:1. Jenže rivalovi darovala penaltu a pouhých sedm minut před koncem inkasovala po tečované střele. Jelikož po podobně nešťastné teči inkasovala i doma, dají se obdržené góly označit za skutečně smolné.

Promrhaná šance a stupidní penalta

„Každé vypadnutí je špatné a je jedno, jakým způsobem. Tohle ale beru jako promrhanou šanci. My jsme vedli, měli jsme to dobře rozehrané, ale pokazili jsme si to sami,“ prohlásil Dušan Uhrin. „Udělali jsme stupidní penaltu. Přesto jsme měli šance, jak sami rozhodnout.“

Zejména Petr Mareš je tím, koho musí ještě teď pálit noha. Zblízka nedokázal trefit úplně odkrytou branku, z úhlu napálil pouze tyč. Kdyby cílil přesněji, byla by to stoprocentně postupová trefa.

„Celkově to ale bylo spíš o chybách vzadu. Každé utkání jsme dali gól, takže o koncovce to tolik není. Spíš nesmíme vzadu dělat chyby, které soupeř trestá. Opakuje se to už od přípravy,“ posteskl si Uhrin.

Sluší se dodat, že Skënderbeu Korcë narazí ve čtvrtém předkole na chorvatské Dinamo Zagreb, což je na tuto fázi Evropské ligy celkem přijatelný sok.

Boleslav se pokusí o výsledkové zlepšení v pondělním souboji zklamaných a neúspěšných. K ligovému šlágru totiž dorazí Sparta s družinou svých drahých zahraničních posil.

Ani slavný pražský klub ve třetím předkole Evropské ligy neuspěl, v souboji se srbskou CZ Bělehrad zanechal ještě mnohem horší dojem než Mladá Boleslav.

„Musíme se oklepat a přerodit se v nový, silnější tým. Náš jediný cíl je teď vyhrát ligu. To je jediná možnost, jak se omluvit fanouškům,“ burcuje italský kouč Sparty Andrea Stramaccioni. Chytí se v pondělí on, nebo Boleslav?