Golgol. A Gól! (Ne)chtěný přiblížil Boleslavi vytoužené poháry

Fotbalistům Mladé Boleslavi pomohl k triumfu 3:2 nad Zbrojovkou hattrickem a přiblížil Středočechy k vytouženým evropským pohárům. „Přitom to byl můj první start v tomhle roce,“ líčil šestadvacetiletý snajpr plynulou angličtinou.

V krátké rozpravě s žurnalisty tuhle větu neopomněl. Súdanský rodák, jenž fotbalově vyrostl v Austrálii, totiž až do víkendu paběrkoval. Na podzim nasázel pět branek, ale i přes nabídky ze zahraničí si v Boleslavi vytáhlého cizince ponechali.

Důvěru nového trenéra Svědíka zpočátku nezískal, a tak (ne)chtěný útočník kopal spíš za juniorku. Až ofenzivní krize Boleslavi ho vrátila do ligového kádru.

„Po zranění a tréninkové absenci jsme ho postupně zatěžovali. A v Brně přišel jeho čas,“ vysvětloval Martin Svědík.

Golgolovy sobotní trefy nevypadaly nikterak složitě. Dvakrát se perfektně zorientoval v šestnáctce. „Prostě jsme ho nepohlídali,“ soukal ze sebe stoper Petr Pavlík, jenž po zimním příchodu do Brna vymazal daleko renomovanější ligové střelce.

„Má jinou pohybovou kulturu než tuzemští hráči. Má výborné načasování a k tomu umí i podržet balon,“ vychvaloval australského hrdinu kouč Svědík.

Mebrahtu v Brně prokázal, že se vymyká nejen fyzickými dispozicemi. Když po hodině hry odpískal po Marešově pádu sudí Ardeleánu penaltu, hned si to šinul k míči, byť exekutorem určený nebyl.

„Prostě si balon vezme do ruky a nikoho se neptá. Je to o sebevědomí,“ prohodil Svědík. „Kdyby to nedal, asi bychom se bavili jinak,“ pousmál se.

„Brno hrálo velmi dobře, ale my jsme udělali maximum,“ lebedil si třígólový Mebrahtu, jenž se na jaře poprvé objevil v základní sestavě. Jen na lavičce zůstal matador Magera s trápícím se Chramostou.

A byl to správný tah. Boleslav se po víkendu drží na čtvrté příčce zajišťující předkolo Evropské ligy, pět bodů ji dělí od třetí Sparty. „Musíme se ale spíš dívat pod sebe,“ podotkl Svědík, jenž je po Karlu Jarolímovi a Leoši Kalvodovi třetím boleslavským koučem v sezoně.

„Musíme v takových výkonech pokračovat, ve středu máme další utkání a doufám, že zvítězíme znovu,“ připomněl Mebrahtu, že jeho tým může do Evropy nakouknout i skrz tuzemský pohár. Boleslav čeká semifinále proti druholigové Opavě. Bude u toho i Golgol(gol)?