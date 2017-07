Nesmíme je pustit do mezihry, říká o albánském soupeři manažer Uhrin

„Čeká nás technické mužstvo, určitě techničtější než předtím Irové. Musíme si dát pozor na rychlé hráče na křídlech, budou i více takticky vybavení. Martin Svědík (trenér) byl před týdnem přímo v Albánii soupeře sledovat, předal nám poznatky, jak hrají. My se ale opět chceme soustředit hlavně na sebe a uhrát výsledek, který nám přinese dobré vyhlídky před odvetou,“ říká generální sportovní manažer Dušan Uhrin mladší.

Když říkáte, že je soupeř úplně jiný než Irové, budete nějak přizpůsobovat váš styl hry?

Musíme se přizpůsobit taktickým věcem soupeře. Shamrock byl bojovnější než tihle Albánci, kteří disponují spíš technickými fotbalisty, snaží se být více na míči. Musíme si dát pozor, abychom je nepustili do mezihry. Chceme vyhrát a nejlépe bez inkasované branky.

Skënderbeu Korcë před několika lety trénoval váš kolega Stanislav Levý. Zkoušel jste ho kontaktovat?

S panem Levým byl ve spojení Martin Svědík. Ale už je to pět let, co tam trénoval. Hodně se tam toho vyměnilo, je to úplně jiné mužstvo než za pana Levého.

Vašemu soupeři už se jednou podařilo proniknout do základní skupiny Evropské ligy. Vnímáte jeho sílu?

Máme určitě respekt, víme o tom, albánský fotbal se zvedl. Ale věříme, že když podáme svůj optimální výkon, tak že budeme úspěšní.

Váš klub v týdnu přivedl ruského útočníka Komličenka. Bude už připraven?

Připraven je, máme ho pro Evropskou ligu zaregistrovaného, ale ještě nám nepřišlo povolení z Ruska. Budeme ho čekat ráno a věříme, že to dobře dopadne.

Zrovna v útoku se ale v úvodu sezony zdá, že vám síla nechybí. Chramosta a Mebrahtu už nastříleli celkem pět branek.

S útočnou fází jsem spokojený. Ale naopak nemůžu být úplně spokojený s tím, jak hrajeme dozadu. Chramosta s Golgolem jsou na hřišti od toho, aby branky stříleli, spoléháme na ně, góly dávali už loni. Chramosta se před týdnem zranil, ovšem v úterý už trénoval naplno, věřím, že bude připravený.