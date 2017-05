MS 20: Portugalský postup na poslední chvíli a úspěšná japonská stíhačka

Skupina C Kostarika - Zambie 1:0 (1:0)

Branka: 14. Daly

Kostarika: E. Pineda – Mesen, Arboine (C), Gonzalez (52. Espinoza), B. Sequeira – Marin (72. Smith), Daly, Leal (86. Zúniga), Arguedas – Alfaro, G. Torres.

Zambie: M. Banda (C) – Nyondo, Chiluya, Muchindu, F. Sakala – Mwepu (79. Chisala), Mayembe, Chilufya (79. Siame), Sunzu – Daka, Musonda (52. S. Banda). Portugalsko - Írán 2:1 (0:1)

Branky: 54. Gonçalves, 86. Taheri vlastní - 4. Shekari.

Portugalsko: D. Costa – Dalot, F. Ferreira (49. H. Ferreira), J. Fernandes, Y. Ribeiro – M. Luís (26. Xadas), P. Delgado, F. Luís – Gomes (73. X. Silva), A. Ribeiro (C), Gonçalves.

Írán: Adeli – Shahsavari, Gholami, Taheri, Derakhshan – Shojaei, Noorafkan (C) – Mehdikhani (88. Ghaedi), Shekari (81. Saki), Khadempour – Jafari (65. Soltani Mehr).