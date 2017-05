Šampionát dvacítek: co zatím přinesl festival budoucích hvězd

Fotbal

Zvětšit fotografii Americký útočník Joshua Sargent dává jednu ze svých dvou branek v duelu s Ekvádorem. | foto: AP

dnes 18:49

Festival možných budoucích hvězd světového fotbalu hostí Jižní Korea. Od soboty zde probíhá Mistrovství světa hráčů do dvaceti let. Co přinesly úvodní tři dny šampionátu?

Jamajský bob sahal po bodu, neškodná Argentina Skupina A

Šlágrem úvodních duelů byl souboj Argentiny a Anglie. Argentina jednou trefila po rohu břevno, předvedla pohlednou práci s míčem... a to je vše. Angličané si chvílemi museli připadat jako v bagu, jenže kombinační obléhání v klidu přečkali a z protiútoků neefektivní hračičky třikrát gólově potrestali. Sestřih zápasu Argentina - Anglie: Rychlí a hbití hráči Jižní Koreje potěšili domácí fanoušky výhrou 3:0 nad Guineou. Poražení doplatili především na chaotické bránění. Výsledky:

Argentina - Anglie 0:3 (0:1)

Korea - Guinea 3:0 (1:0) Tabulka Tým Z V R P S B 1. Anglie 1 1 0 0 3:0 3 1. Korea 1 1 0 0 3:0 3 3. Argentina 1 0 0 1 0:3 0 3. Guinea 1 0 0 1 0:3 0

Skupina B

Zábavnou show nabídlo exotické Vanuatu. Totálně podceňovaný výběr přirovnávaný k jamajským bobistům, prohrával po dvou hrubkách brankáře 0:2, jenže po přestávce dokázal v rozmezí 52. a 60. minuty vyrovnat (předzápasové kurzy na remízu se pohybovaly kolem 50:1). Senzaci odvrátili Mexičané gólem ve čtvrté minutě nastavení.. Sestřih zápasu Vanuatu - Mexiko: Zklamání prožili mladíci Německa, kteří zatím nedosahují síly starších výběrů své země. V roli favoritů podlehli 0:2 Venezuele. Výsledky:

Venezuela - Německo 2:0 (0:0)

Vanuatu - Mexiko 2:3 (0:2) Tabulka Tým Z V R P S B 1. Venezuela 1 1 0 0 2:0 3 2. Mexiko 1 1 0 0 3:2 3 3. Vanuatu 1 0 0 1 2:3 0 4. Německo 1 0 0 1 0:2 0 Zambie složila Portugalce, prohrála i Itálie Skupina C

Ve svém prvním vystoupení narazili i talentovaní Portugalci. Atletickým a urostlým fotbalistům Zambie podlehli 1:2. Herně však nezklamali, v přímočaře hraném duelu převáděli rychlé kombinace, soupeř však byl efektivnější. Sestřih zápasu Zambie - Portugalsko: Kostarika se nedokázala vypořádat se organizovaně bránícím Íránem. Výsledek 0:1 podtrhuje i statistika - Jihoameričané netrefili branku soupeře ani jednou z patnácti pokusů... Výsledky:

Zambie - Portugalsko 2:1 (0:0)

Írán - Kostarika 1:0 (0:0) Tabulka Tým Z V R P S B 1. Zambie 1 1 0 0 2:1 3 2. Írán 1 1 0 0 1:0 3 3. Portugalsko 1 0 0 1 1:2 0 4. Kostarika 1 0 0 1 0:1 0

Skupina D

Rychlý, kombinační a zábavný fotbal předvedli Japonci v souboji s Jihoafrickou republikou a zasloužili si tři body za vítězství 2:1. Itálie neuspěla v konfrontaci s Uruguayí, které podlehla 0:1. Výsledky:

Jižní Afrika - Japonsko 1:2 (1:0)

Itálie - Uruguay 0:1 (0:0) Tabulka Tým Z V R P S B 1. Japonsko 1 1 0 0 2:1 3 2. Uruguay 1 1 0 0 1:0 3 3. Jižní Afrika 1 0 0 1 1:2 0 4. Itálie 1 0 0 1 0:1 0 Hladká výhra Francie i parádní přestřelka USA s Ekvádorem Skupina E

Francie snadno potvrdila, že patří k favoritům na celkový triumf. Zápas s Hondurasem měla od začátku pod kontrolou a připsala si snadnou výhru 3:0. A nejspíš ji příliš neprověří ani dva následující soupeři Vietnam a Nový Zéland. Jejich souboj skončil bezbrankovou remízou. Na pomyslný optický dojem by vyhrál Vietnam. Sestřih zápasu Francie - Honduras: Výsledky:

Francie - Honduras 3:0 (2:0)

Vietnam - Nový Zéland 0:0 Tabulka Tým Z V R P S B 1. Francie 1 1 0 0 3:0 3 2. Nový Zéland 1 0 1 0 0:0 1 2. Vietnam 1 0 1 0 0:0 1 4. Honduras 1 0 0 1 0:3 0 Skupina F

O zatím jeden z nejhezčích zápasů šampionátu se postarali fotbalisté Ekvádoru a USA. Ekvádor po sedmi minutách vedl 2:0, ale ještě před poločasem snížil výborný Sargent, který také deset minut po pauze vyrovnal. Po kiksu do té doby bravurního brankáře Jonathana Klinsmanna (syn Jürgena Klinsmanna) se přiblížili tříbodovému zisku znovu Ekvádorci, ale v nastaveném čase o výhru přišli. Sestřih zápasu Ekvádor - USA: Sílu ukázal Senegal. Saúdské Arábii dal lekci z fotbalu v rychlosti, kterou se protivník nejspíš ještě nesetkal. Výhra 2:0 se zrodila už po patnácti minutách a mohla být daleko vyšší. Výsledky:

Ekvádor - USA 3:3 (2:1)

Saúdská Arábie - Senegal 0:2 (0:2)

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Senegal 1 1 0 0 2:0 3 2. Ekvádor 1 0 1 0 3:3 1 2. USA 1 0 1 0 3:3 1 4. Saúdská Arábie 1 0 0 1 0:2 0