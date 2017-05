MS 20: Anglie vyhrála souboj o první místo, Venezuela zůstala suverénní

Skupina A Anglie - Korea 1:0 (0:0)

Branka: 56. Dowell Anglie: Woodman – Kenny, Tomori, Walker-Peters, Fry – Dowell, Maitland-Niles (C) (28. Solanke) – Onomah, Ejaria, Calvert-Lewin – Lookman (85. Ojo).

Jižní Korea: Song Bum-keun – Jeong Tae-wook, Lee Jung-moon, Lee Sang-min (C), Lee You-hyeon – Woo Chan-yang, Han Chan-hee (57. Lee Jin-hyun) – Lee Seung-mo, Lim Min-hyeok (79. Paik Seung-ho), Ha Seung-un (57. Lee Seung-woo) – Cho Young-wook. Argentina - Guinea 5:0 (2:0)

Branky: 33. M. Torres, 43. a 79. Lautaro Martínez, 50. Zaracho, 74. Senesi

Argentina: Mino – Zaracho, Foyth, Senesi, Mosevich – Colombatto (73. Palacios), Ascacibar (C) – Conechny, M. Torres (67. Ponce), Mansilla (61. L. Rodríguez) – Lautaro Martínez.

Guinea: S. Camara – S. Sylla, Mohamed Camara, M. A. Camara, Diaby – Toure (58. I. S. Soumah), Fofana (C), M. Kane – D. Camara (59. M. Sylla), Bangoura, Coumbassa (52. Keita).