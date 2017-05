Utrpení mladých Argentinců. Na MS dvacetiletých znovu prohráli

Skupina B Venezuela - Vanuatu 7:0 (2:0)

Branky: 30. Velásquez, 42. Córdova, 46. Penaranda, 56. Farínez, 73. Córdova, 82. Hurtado, 88. Sosa. Venezuela: Farínez – Velásquez, Ferraresi, R. Hernández, Quero – Y. Herrera (C), Lucena – Chacón, Penaranda (60. Soteldo), Córdova (75. Sosa) – Pena (67. Hurtado).

Vanuatu: Duch – Vatu, Thomas, Iaruel, Ravo, Patrick (86. Wohale) – Wilkins, Aru (79. Spokeyjack), Kalo (C) – Ollie, Soromon (68. Timatua). Mexiko - Německo 0:0

Mexiko: Romero – Mayorga, Agüayo, E. Álvarez, Cortés – Magana (74. Aguilar), López, Cervantes (C), Antuna (87. Lara) – Cisneros (74. Zamudio), Aguirre.

Německo: Brodersen – Neumann, Bader (24. Schad), Gimber (C) – Torunarigha, Fechner, Serdar, Mittelstädt (40. Ananou) – Ochs, Reese (86. Arweiler), Conde.