Damková na vrcholu kariéry: Mám klidnější život, nejdou po mně média

Dvaačtyřicetiletá Damková byla před pár dny zvolena do komise rozhodčích Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Posledních pět let pracuje v komisi sudích Evropské fotbalové unie UEFA.

„Jestli jsem dřív byla pořád na cestách, teď jsem ještě o trochu víc. Teprve uvidíme, co to přinese, ale doma moc nejsem. Loni to bylo tak sto dní v roce, letos to nebude jiné,“ poznamenává Damková.

Aspoň máte klid od zdejší scény, od přehmatů rozhodčích, které padaly na vaši hlavu.

Snažila jsme se nic nečíst, ale stejně se ke mně něco doneslo. Teď si řeším věci, které mě baví a vždycky mě bavily. Ale někdy pro to nebylo pochopení.

Trápilo vás to hodně?

Samozřejmě, takové věci člověka vždycky trápí.

Dostala jste se do komise FIFA, berete to jako satisfakci?

To ne, jedu si svoje. Kdo mi to přál, má stejnou radost jako já. Kdo ne, je to jeho problém. Nevím, kolik jich bylo, já je nehledala. Ale je jasné, že všem se nezavděčíte. Já se můžu podívat do zrcadla.

Dagmar Damková, patronka mistrovství Evropy do 17 let Dagmar Damková vedle své práce pro FIFA a UEFA, největší fotbalové organizace světa, je ze zároveň prezidentkou českého ženského fotbalu. "Je to vlastně funkce zodpovědná výkonnému výboru asociace," říká Damková. V první polovině května Česko pořádá mistrovství Evropy žen do 17 let, Damková u toho bude jako členka komise rozhodčích UEFA, zároveň je patronkou turnaje. "Moje zapojení do organizace turnaje by bylo s mojí pozicí na UEFA neslučitelné. Hlavní role byla v tom, abych se podílela na tom, abychom šampionát k nám dostali." Hrát se bude v Plzni, v Příbrami, Domažlicích a Přešticích. Turnaje se zúčastní osm národních družstev, vedle pořadatelské země zatím další nejsou známy. Kvalifikace se hraje v druhé polovině března. "Jsem strašně ráda, že se mistrovství podařilo k nám dostat. Je to startovní čára pro rozvoj ženského fotbalu. Naplníme stadiony, přivedeme k fotbalu spoustu dívek a třeba někdy budeme pořádat i finále Ligy mistrů, mistrovství Evropy žen."

Od loňského léta vede komisi sudích v Česku někdejší polský rozhodčí Michal Listkiewicz. Jaký je váš názor na jeho práci?

Nebudu se k tomu vyjadřovat.

Komisi rozhodčích jste opustila, pořád však jste ve výkonném výboru asociace. Budete v červnu na valné hromadě znovu kandidovat?

To je daleko, to vůbec neřeším. Ještě nejsem rozhodnutá, ta FIFA je příliš čerstvá. Opravdu nevím.

Co pro vás členství v komisi rozhodčích FIFA znamená? Vrchol kariéry?

Když se podívám na své začátky, když jsem začala pískat... Kdyby mi někdo před dvaceti, dvaadvaceti lety řekl, že budu v komisi rozhodčích FIFA, tak bych si myslela, že je blázen. Vždycky jsem šla postupně. Když se něco povedlo, tak jsem si říkala, proč to nezkusit dál. Teď je to pro mě asi vrchol. Nevím, co víc bych si mohla přát. Moje práce mě baví, naplňuje mě, jsem šťastná. Momentálně nevím, kam bych mohla jít dál. Prezidentkou FIFA asi nebudu, ani nechci.

A co výkonný výbor FIFA?

To by mě asi nebavilo, je tam hodně politiky, ale třeba za pár let názor změním.

Co konkrétně v souvislosti s vašimi funkcemi na FIFA a UEFA děláte?

Jsem něco jako instruktorka rozhodčích z celého světa, rozebírám s nimi různé klipy, dělám přednášky, semináře. Prostě to, co jsem dělala celý život.

Na FIFA se budete věnovat spíš ženskému fotbalu?

Teprve budeme mít první sezení, tam se bude řešit, jak kdo bude fungovat. Zatím odpovědět neumím.

Co z pohledu rozhodčích přinese budoucnost fotbalu? Video?

Testujeme to. Všechno, co pomůže rozhodčím a fotbalu, je jen dobře. Ale musíme najít správnou cestu, vytunit to, aby to vyhovovalo všem. Je to běh na dlouhou trať, i když si lidi myslí že ne. V září jsme měli seminář v Curychu, zažili jsme neuvěřitelné věci, tolik názorů a nevyjasněných situací, kdy do toho zasáhnout a kdy ne.

A vy jste pro video?

Nikdy jsem vyloženě proti nebyla. Ale musí být správný moment, kdy do zápasu videorozhodčí vstoupí. Řeší se hrozně moc věcí okolo kdy a jak. Třeba kvůli ofsajdům. Až to bude optimální, bude to dobře pro rozhodčí a pro fotbal, tak s tím budu souhlasit.