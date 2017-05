Zraněný Čermák vypadl z nominace, šanci dostanou Mašek, Nečas či Kaša

Fotbal

Zvětšit fotografii Slovenský kapitán Adam Zreľák bojuje s českou dvojicí Štefan Simič, Filip Kaša. | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

dnes 15:23

Fotbalová reprezentace do 21 let si necelé tři týdny před mistrovstvím Evropy musí zvolit nového kapitána. Aleš Čermák, který měl v noci ze soboty na neděli autonehodu, se nestihne uzdravit a o šampionát přijde. Trenér Vítězslav Lavička na přípravný kemp do Rakouska dodatečně povolal Kašu, Maška, Linharta a Nečase.

Čermák vypadl z nominace národního mužstva, které se sejde v pátek v tréninkovém centru Sparty na Strahově a vydá se do Kaprunu. Tam bude o konečnou nominaci bojovat dvacet hráčů do pole. Čtyři z nich se do ní nakonec nevejdou, protože až po soustředění v Rakousku se k jedenadvacítce připojí čtyři opory, které si vzalo reprezentační áčko. Antonín Barák, Jakub Jankto, Patrik Schick a Tomáš Souček absolvují přípravné utkání v Belgii a kvalifikaci v Norsku, pak se budou hlásit Lavičkovi. Je jisté, že pokud budou zdravotně v pořádku, na závěrečný turnaj v Polsku odcestují. Konečnou nominaci musí Češi nahlásit 6. června. Česko začne v neděli 18. června proti Německu, o tři dny později národní tým čeká Itálie a 24. června základní skupinu zakončí proti Dánsku. Lavička minulý týden nominoval sedmnáct hráčů a tři brankáře s tím, že další tři jména oznámí po víkendu po závěrečném ligovém kole. Gólmani Patrik Macej z Michalovců, boleslavský Luděk Vejmola a Lukáš Zima z FC Janov by měli mít účast na turnaji jistou. Měl ji mít i Čermák, ale v sobotu po závěrečném ligovém kole v opilosti boural a způsobil si zranění. Nejvážnějším jsou podle dostupných informací tři zlomená žebra. Jeho návrat k fotbalu se počítá spíš na týdny až měsíce než na dny. Kouč ho musel z nominace škrtnout, takže povolal čtyři hráče. Na Čermákovo místo připadá v úvahu Dominik Mašek z Bohemians. S ním o Euro zabojují nově také stoper Filip Kaša, mistr Slovenska se Žilinou, příbramský útočník Zdeněk Linhart a boleslavský záložník Jakub Nečas.