Habán Chorý, nový Koller v českém útoku. Je mi ctí reprezentovat, říká

V závěru nedělního utkání proti Německu (0:2) vnesl do české hry agresivitu, důraz, drzost i fotbalový um.

„Jsem strašně rád, že jsem od pana Lavičky dostal důvěru. Snažil jsem se tam nechat všechno, možná jsme pár věcí mohl řešit líp, ale myslím si, že to snad špatné nebylo,“ říkal druhý den pokorně.

Špatné to opravdu nebylo. Za devět minut stihl přihrát Schickovi do vyložené šance, pak při své samostatné akci zaměstnal tři obránce, až jeden z nich z bezradnosti v souboji nafilmoval pád, zalehl míč, kterého se dotkl rukou, a doufal, že rozhodčí odpíská faul, čímž Němce vysvobodí.

„Někdo říkal, že jsme měli kopat penaltu, ale rozhodčí nám pískal jakýsi faul. Ale těžko říct, nevím,“ líčil Chorý.

Na statné německé zadáky platil, souboje zvládal fyzicky i technicky. „Cítil jsem se dobře. Snažil jsem se je rozptýlit, rozhodit, protože tvrdost a větší agresivita nám chyběla. Chtělo to do nich víc jít, srážet se s nimi, dostat je pod tlak. Snad se to trochu povedlo, škoda, že jsme nedali aspoň jeden gól, i ten může něco řešit,“ přemítal Chorý.

Při jedné z mála povedených kombinací českého týmu za celý zápas našel krásně Schicka, který však míč z dobré pozice špatně trefil a bránu přestřelil.

„V první chvíli jsem si to chtěl dát na pravačku a vystřelit, ale pak jsem viděl Patrika, jak tam nabíhá, tak jsem mu to zkusil dát. On to výborně převzal, jen škoda, že netrefil bránu. Stačilo to uklidit, ale to je fotbal, chybělo i štěstí. Určitě bych Páťovi nic nevyčítal. Je na něj vyvíjen zbytečný tlak, on potřebuje klid, je to taky jen člověk,“ zastal se Chorý parťáka.

U nich dvou je vidět, jak rozdílné jsou příběhy dvou útočníků z jednoho reprezentačního mužstva. Zatímco Schick má za sebou skvělý rok za Sampdorii v italské nejvyšší soutěži a míří do slavného Juventusu Turín, který za něj dává takřka 700 milionů korun, Chorý na jaře bojoval jen ve druhé české lize za Olomouc. „Ale šestnáct gólů za sezonu není špatných, i když to mohlo být samozřejmě lepší,“ poznamenal.

V jedenadvacítce patřil spíš jen do širšího kádru. V kvalifikaci odehrál jen čtyři minuty proti Černé Hoře, další tři utkání zvládl v přípravných duelech. O místo mezi třiadvaceti vyvolenými pro závěrečný turnaj si řekl až v těch posledních před šampionátem na červnovém kempu v rakouském Kaprunu.

„Když jsme tam jeli, říkal jsem si, jak pro mě bude těžké se do týmu dostat. Ale povedly se mi zápasy proti Ázerbájdžánu, tak jsem asi trenéra přesvědčil. Špatná nebyla ani celá sezona v Sigmě,“ přemítal Chorý.

Že se dostal na Euro, mu udělalo obrovskou radost. „Je to pro mě velká čest. A nejen pro mě, ale i pro rodinu a Sigmu. Jsem moc rád a budu dělat všechno proto, abych mužstvu co nejvíc pomohl.“

Trenér Lavička si ho vybral i díky „kollerovské“ postavě. Vyhrávat vzdušné souboje, podržet míč, nebo ho sklepávat na spoluhráče, znepříjemnit život stoperům. Přesně jak ještě nedávno hrával nejlepší střelec reprezentační historie Jan Koller. Mimochodem, ten je o tři centimetry vyšší (202) než Chorý (199).