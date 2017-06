Jankto: Italové jsou lepší než Němci, my musíme změnit úplně všechno

Jedenadvacetiletý krajní záložník je už tři roky hráčem Udine. Jednu sezonu strávil na hostování v druholigovém Ascoli, uplynulý ročník už nastupoval v základní sestavě Udine v nejvyšší soutěži.

Před Německem jste hýřili zdravím sebevědomím. Zdá se, že teď je mužstvo v útlumu. Vnímáte to tak?

Sebevědomí jsme neztratili. Je lepší sehrát otevřenou partii, než celý zápas čekat, jestli v sedmdesáté nebo osmdesáté minutě dostanete gól. Myslím si, že aspoň se bylo na co dívat. Když zápas s Německem skončil, slyšel jsem, jak naši diváci tleskají a jsou nějakým způsobem spokojení. Vytvořili nám domácí prostředí.

Abyste si udrželi naději na postup do semifinále, musíte Italy porazit. Je to splnitelná mise?

Uvědomujeme si, že ani dvě výhry ve zbývajících zápasech s Itálií a pak s Dánskem nám stačit nemusí. Ale nebudeme to teď řešit. Soustředíme se jen na to, abychom Italy porazili.

Jak velké jsou šance podle vás?

Jsme si vědomi jejich síly. Italové jsou lepší, než Němci. Znám ty kluky opravdu dobře. Mají hráče, kteří jsou v základu AC Milán, ale proti Dánsku byli na lavičce. Nehrál ani Chiesa z Fiorentiny. Mají velkou sílu. Půjdeme do toho stejně jako s Němci. To znamená dobře do utkání vstoupit, ale musíme aktivitu udržet a vytěžit z ní maximum.

V čem jsou Italové silnější než Němci?

Vyzdvihnul bych všechny. Útočníci Bernardeschi a Berardi dali v první lize dohromady už asi šedesát gólů. Mají neuvěřitelnou sílu. Na stoperu je Rugani z Juventusu. Conti měl skvělou sezonu v Atalantě, mají kluky z Interu. Jsou to excelentní hráči. Musíme odevzdat maximum, hrát na absolutní riziko, protože ani remíza nám nebude stačit.

Cítíte, že kvůli hernímu systému turnaje, kdy do semifinále postoupí jen vítězové skupin a nejlepší z druhých míst, jste už teď pod velkým tlakem?

To bych neřekl. To mohou být hlavně Němci a Italové, kteří postoupit musí. My jsme pořád menší země, jsme za nimi. Naši kluci nehrají soutěže jako Němci nebo Italové. Ti mají za sebou tři čtyři sezony v bundeslize, v Serii A nebo v Premier league. To z nás nemá nikdo. Proti Němcům bylo patrné, že byli trochu jinde než my.

V Itálii jste tři roky, s kým se z jejich jedenadvacítky znáte osobně?

S Petagnou, s kterým jsem hrával v Ascoli. Znám se i s Contim a Gagliardinim, máme stejného agenta.

Hecovali jste se?

Před turnajem jsme si psali, teď vůbec.

Máte speciální motivaci?

Nevidím rozdíl, jestli hrajeme proti Německu nebo Itálii. Hlavně nesmíme do zápasu špatně vstoupit. To se pak z toho nevyhrabeme. Od dvacáté do sedmdesáté jsme za Němci jen běhali a nebyli agresivní.

Co by na Italy mohlo platit?

Velká aktivita. Když jim dáme prostor, tak nás rozeberou. Největší chybou by bylo čekat, co Italové udělají.

Mohou Čechy podcenit?

Absolutně ne. Musí minimálně jednou vyhrát, aby měli šanci na postup. Jsou turnajovým týmem. Ve všech kategoriích se dostávají na medailové pozice. Naposled byli třetí na mistrovství světa dvacítek. Čeká nás těžký zápas. Ale věříme, že uhrajeme dobrý výsledek. I proti Německu jsme měli velké šance. Pokud je proměníme...

Co ještě musíte změnit?

Hra se musí změnit celkově. Nedávali jsme centry před bránu, neměli jsme kombinaci, v soubojích jsme byli pozdě, neměli jsme druhé míče. Musíme hrát tvrdě, mnohem agresivněji. Prostě musíme změnit úplně všechno.