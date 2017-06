Lavička blahopřál Hapalovi. Ale byl bych nerad, kdyby slavil na náš úkor

„Pavlovi i Slovákům přejeme, ale samozřejmě bychom byli neradi, kdyby slavili na náš úkor. Pro nás je jejich vítězství další komplikace na naší cestě za postupem do semifinále,“ řekl Lavička v předvečer závěrečného utkání Čechů v základní skupině proti Dánsku.

Hraje se v sobotu od 20.45 v Tychách.

K účasti Čechů v semifinále vedou dvě cesty. Na jedné jsou závislí na pomoci soupeřů, na druhé se mohou spoléhat jen sami na sebe.

Na té první potřebují v souběžně hraném utkání výhru Itálie nad Německem 2:0, poté po jakémkoli vítězství nad Dánskem opanují skupinu a postoupí do semifinále, kde by je čekalo Španělsko nebo Anglie.

Jakmile Němci dají Italům gól, Češi už nemohou být první bez ohledu na to, jak druhý duel skupiny C v Krakově dopadne.

Druhá varianta nabízí, že Češi porazí Dány aspoň o tři góly (4:1, ,5:2) a pak mají šanci být tím nejlepším týmem na druhých místech, který si zahraje semifinále.

Česko - Dánsko sobota 20.45, Tychy rozhodčí Bobby Madden (Skotsko) Předpokládané sestavy, Česko: Zima - Havel, Lüftner, Simič, Holzer - Černý, Souček, Hubínek, Trávník, Jankto - Schick.

Dánsko: Hojbjerg - Holst, Maxso, Banggaard, Pedersen - Jensen, Christensen, Norgaard, Duelund - Zohore, L. Andersen.

Když zvítězí stejně jako Slováci 3:0, budou mít stejně bodů i stejné skóre. Rozsoudí je pomocná kritéria, což je počet žlutých karet (zatím 4:4) a případně národní koeficient, který mají Češi vyšší.

Ale pozor, do souboje Čechů se Slováky ještě může promluvit Portugalsko, které hraje v pátek večer proti Makedonii. A může se rovněž dostat na šest bodů.

„Pro nás je nejpodstatnější si uhrát svoje. Porazit Dány, pokud možno co největším rozdílem a pak se uvidí, jak to dopadne,“ podotkl Lavička.

Postup mezi nejlepší čtyř byl cílem Lavičkova mužstva už před turnajem. Na tom se nic nezměnilo, Češi zatím podlehli Německu 0:2 a pak zdolali Itálii 3:1. Teď je čeká Dánsko, které dvakrát prohrálo a ještě nevstřelilo gól.

„Odhodlání postoupit se po výsledku Slováků nezměnilo. Cíl je pořád stejný. Sice je to teď ještě složitější, ale to neovlivní záměr, s kterým do zápasu jdeme. Uvědomujeme si, jak je to těžké zvládnout za těchto okolností,“ řekl ofenzivní záložník Václav Černý.

„Pro nás je důležité, abychom vyhráli. Víme, o kolik musíme, jaké tam jsou faktory. Ale když budeme pořád jen počítat, tak nám to postup nepřinese.“