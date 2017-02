Ngadeu je v sestavě šampionátu, Kamerun bral i individuální ceny

Dalších 9 fotografií v galerii Kamerunský obránce Michael Ngadeu Ngadjui se s pohárem v ruce raduje ze zisku afrického titulu. | foto: Profimedia.cz

dnes 11:19

Slávistický stoper Michael Ngadeu Ngadjui byl zvolen do hvězdné sestavy fotbalového mistrovství Afriky. Šestadvacetiletý obránce s Kamerunem v neděli triumfoval ve finále proti Egyptu (2:1), poté své jméno našel i v all star šampionátu, jak to vybrala technická komise turnaje.

Zlatý Kamerun má v sestavě turnaje tři fotbalisty. Vedle Ngadeua zaujal také brankář Fabrice Ondoa a útočník Christian Bassogog. „Ano, jsme šampioni. Dokázali jsme to,“ napsal Ngadeu na svůj twitterový účet. Ondoa působí v druholigovém španělském klubu Atlético Sevilla, Bassogog střílí góly v dánském Aalborgu. Elitní hráči turnaje tak nepůsobí v elitních evropských klubech. Ke Ngadeuovi do obrany vybrali Modou Kara Mbodjiho ze Senegalu a Ahmeda Hegazyho z Egypta. V záloze má dvojnásobné zastoupení Burkina Faso (Charles Kabore a Betrand Traore) a Ghana (Daniel Amartey a Christian Atsu). Národní mužstva těchto států vypadla v semifinále. Pátým záložníkem je známý Mohamed Salah, Egypťan působící v AS Řím. Útočnou dvojici s kamerunským Bassogogem vytvořil Junior Kabananga z Demokratické republiky Kongo, s třemi góly kanonýr šampionátu, který nastupuje za kazašskou Astanu. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Po dvou gólech dali například Ngadeu, Mahríz, Slimaní (oba Alžírsko a Leicester), Aubameyang (Gabun a Dortmund), Salah, André Ayew (Ghana a West Ham United) či Sadio Mané (Senegal a Liverpool). Nejlepším hráčem turnaje byl zvolen Bassogog. Hráčem finále byl zvolen Benjamin Moukandjo, Kamerunec z francouzského Lorientu. Ocenění Afrického poháru 2017 Nejlepší hráč: Christian Bassogog (Kamerun, Aalborg)

Nejlepší hráč finále: Benjamin Moukandjo (Kamerun, Lorient)

Cena fair play: Egypt

Nejlepší střelec: Junior Kabananga (DR Kongo, Astana) All star tým: Ondoa (Kamerun, Atlético Sevilla) - Mbodji (Senegal, Anderlecht), Hegazy (Egypt, Al Ahlí), Ngadeu (Kamerun, Slavie) - Kabore (Burkina Faso, Krasnodar), Bertrand Traoré (Burkina Faso, Ajax), Atsu (Ghana, Newcastle), Amartey (Ghana, Leicester), Salah (Egypt, AS Řím) - Bassogog (Kamerun, Aalborg), Kabananga (DR Kongo, Astana).