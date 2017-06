Berbr se chtěl z fotbalu stáhnout. Ale kritici mě nastartovali, říká

Volba nového vedení je veřejností vnímána i jako boj proti Berbrovi. Na páteční volné hromadě nevyhrál, ale ani nebyl mezi poraženými. Nikdo zvolen nebyl.

„Kdyby předseda prošel, tak jsem byl rozhodnutý mít jen zkrácený mandát. Ale odpůrci mě vyhecovali,“ řekl kandidát na místopředsedu za českou komoru fotbalové asociace.

Budete kandidovat na mimořádné valné hromadě? Nebo ve vás převažuje ta chuť odpočinout si?

Zatím to ve mně nepřevažuje.

Považujete průběh voleb za vaši porážku?

Ne, ne. Kluci z Moravy si zvolili Petra Fouska, my Martina Malíka, takový je život.

A vítězství, když jste u moci zůstal?

Úplně mě to netěší. Chtěl jsme si víc odpočinout. Jsem na Strahově každý den, práce pro svaz něco obnáší. K tomu mám své tři firmy. Je to pro mě složité, ale ještě nějaký čas to vydržím.

Budete hledat jiného kandidáta, když jste s Martinem Malíkem neuspěl?

Budu mluvit jen za českou stranu. Byl velmi silným kandidátem. Dostat víc jak sto hlasů je famózní. Teď si myslím, že jiného kandidáta hledat nebudeme. Samozřejmě bude záležet na jeho vyjádření. A rád se sejdu i se zástupci Ligové fotbalové asociace, s kterými budeme projednávat budoucnost fotbalu.

Jak dál chcete komunikovat se slávistickým šéfem Jaroslavem Tvrdíkem, který se proti vám hodně vyhraňuje?

K panu Tvrdíkovi se vyjadřovat nebudu, nejednal jsem s ním, neznám ho. Budu se k němu chovat elementárně slušně. Jsem ochoten usednout s každým, kdo mě neuráží.

Jste ochoten přijmout požadavek LFA, abyste nekandidoval do výkonného výboru?

Když to bude mít pro českou stranu logiku, jsem schopen všeho.

Budete jednat i s moravskou komorou, aby příště Martina Malíka zvolila?

V tento moment je to těžký dotaz.

Je pravda, že moravská komora měla požadavek, abyste odstoupil a ona Malíka zvolí?

Nevím to, ale dozvěděl jsem se to taky. Odpovím jinak. Slyšeli jste někdy z české strany, že by někdo neměl kandidovat za ligu nebo za Moravu? To je požadavek, který je pro českou komoru neakceptovatelný.

Co výsledek voleb pro český fotbal znamená?

Pracuju s fakty, jsem praktický člověk. V Itálii dvakrát nebo třikrát předsedu taky nezvolili. A řeknu jednu vtipnou věc, my přece předsedu máme. Výkonný výbor pracuje, nechme si čas a uvidíme, co s tím uděláme.

Mandát předsedy Pelty, který sedí ve vazbě, sice pořád platí. Ale nemyslíte si, že by Pelta měl rezignovat? I kvůli sobě, aby pominul jeden z důvodů vazebního stíhání?

Na to bych rád odpověděl, ale dohodli jsme, že se k Miroslavu Peltovi bude vyjadřovat jen jeho právník. My to říkat nebudeme, nechtějte to po mně.

Umíte si představit, že Peltu z vazby pustí a ujme se vedení asociace?

Já si po po páteční valné hromadě dovedu představit úplně všechno.

Co nulový výsledek voleb znamená směrem k UEFA, po které chcete půjčku 54 milionů korun?

To je značný problém. Mluvili jsme s předsedou Čeferinem a požadavek zněl jasně: Chcete pomoci, tak zvolte předsedu. Nebude to teď pro nás příjemné. A dobře nevyzněl ani výrok Petra Fouska o balkanizaci českého fotbalu, o kterém Čeferin den před volbami už věděl.

Jak asociace přežije červen?

Okresy i kraje přežijí. Nevidím jako šílený problém, že by se v červnu fotbal zastavil. Jde spíš o to, aby veškeré projekty, které pro děti děláme, mohly pokračovat. Pro nás je stěžejní, abychom zůstali u akademií. Kdybychom je museli zavřít, bylo by to tristní. Jde nám o trenéry mládeže a zaměstnance, které vytvářejí servis pro tyto akce.