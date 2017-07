Doufám, že budu dostávat víc prostoru, přeje si jablonecký Mehanovič

Přesto vstřelil šest gólů a byl třetím nejlepším kanonýrem Jablonce. Na jaře se blýskl hlavně dvěma trefami doma proti Spartě a vyrovnávajícím gólem v posledních vteřinách Podještědského derby v Liberci.

„Abych řekl upřímně, tak doufám, že bych mohl dostávat na hřišti v zápasech ještě víc prostoru, protože Martin Pospíšil i Adam Zreľák byli ofenzivní a podhrotoví hráči jako já,“ přeje si jablonecký ofenzivní středopolař či útočník Mirzad Mehanovič.

Jak jste byl tedy spokojený s uplynulou sezonou, vaší první v Jablonci?

Zhodnotil bych to na dvě části. Ten první půlrok byl podle mě z mé strany spíš taková adaptace po přechodu z druhé do první ligy, což bylo znát. Odehrál jsem sice nějaké zápasy, ale nebylo to ode mě úplně ono. Ve druhé části sezony se mi už, myslím, celkem dařilo, dal jsem i nějaké góly, na některé jsem také nahrál, takže s jarní částí jsem byl v Jablonci spokojený víc a na to bych chtěl v nové sezoně navázat. V přípravě se zatím cítím dobře a myslím, že v některých zápasech jsem podal docela dobré výkony.

V letní přípravě jste v pěti zápasech ještě ani jednou neprohráli a navíc nedostali ani gól, co tomu říkáte?

Je to jenom dobře, ale při vší úctě k soupeřům, tak ta jejich kvalita nebyla prvoligová. Jeden byl z přeboru a další čtyři z druhé ligy. Takže myslím, že až na soustředění v Rakousku nás opravdu prověří kvalitnější soupeři.

Čekají vás tam i dva týmy z Anglie, ze třetí a druhé ligy, jak se na tyto souboje těšíte?

Minulý rok jsme hráli proti Evertonu s několik hráči z Premier League v sestavě a byla to jízda. Tyhle dva týmy možná nebudou mít až takovou kvalitu, ale hrají tam důrazné a rychlé typy fotbalistů, takže asi s nimi budeme muset hodně běhat, ale na ty zápasy se určitě všichni těšíme.

Jak vidíte šance Jablonce v příštím ročníku první ligy?

I když od nás pár kluků odešlo, tak si myslím, že máme mužstvo furt kvalitní. Je vidět sehranost, protože kostra týmu zůstala skoro stejná. Nahoře budou asi bojovat Slavia, Sparta a Plzeň, ale myslím, že o další místa v evropském poháru můžeme s Boleslaví, Zlínem nebo třeba Libercem hrát i my.

V Česku už jste hodně dlouho, jakou byste si přál další fotbalovou kariéru?

V Jablonci mám smlouvu ještě na dva roky. Je fakt, že v Česku už jsem hodně dlouho, šest let a teď tady budu začínat sedmou sezonu. Z toho jsem byl půl roku na Slovensku, ale to beru dohromady, podobný je jazyk i mentalita. Sice se dá říct, že hraju v cizině, ale v Česku už jsem od dorostu, takže i pro bosenský trh jsem vlastně neznámý hráč, a proto se v Česku už cítím jako doma. Určitě bych si ale chtěl zahrát fotbal i někde jinde v zahraničí.

Máte nějakou vysněnou ligu?

To ani ne. Nejdřív musím hrát pravidelně a dobře tady a pak, když třeba něco přijde, tak jenom dobře.

Jak se koukáte na to, jak se v létě posilují Slavie a Sparta?

Podle mě je to jenom dobře pro českou ligu a když budou ti kluci hrát dobře, tak se bude i ve světě mluvit o Česku víc. Myslím ale, že od diváků i od vás novinářů bude na ty posily velký tlak a uvidíme, jak se s tím poperou.

Získá tím tedy podle vás česká liga větší zvuk a přiláká to i víc cizinců?

No jistě. Třeba u nás v Bosně jsem viděl v novinách články o tom, že Danny přestoupil překvapivě do Slavie a třeba že i Altintop nebo Rotan se rozhodli pro ne tak známou českou ligu. Dřív se o české lize tolik určitě nepsalo.