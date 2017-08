Dorazí transferkarta do půlnoci? Snad to dobře dopadne, doufá Stoch

Pokud dorazí včas, Slavia stihne Stocha zapsat na soupisku pro play-off Ligy mistrů s APOEL Nikósie, které ji čeká v úterý večer. Pokud ne, zřejmě poslední volné místo na soupisce pro závěrečné předkolo zaujme ukrajinský obránce Eduard Sobol.

„Snažím se na to moc nemyslet a pevně věřím, že to dobře dopadne,“ říkal na letišti v Larnace slovenský záložník, kterého Slavia coby novou posilu představila teprve v pátek večer.

Máte představu o tom, kdy bude jasno?

To opravdu nevím. Může to být za minutu, za hodinu... Zatím čekáme a nic s tím nemůžeme dělat. Zrovna před chvílí jsem se ptal, ale prý to ještě neposlali. Až bude něco nového, hned to budu vědět.

Kdyby ano, řešil jste s trenérem, jaká by byla vaše pozice? Nastoupil byste od začátku?

No, o něčem jsme se bavili, ale to nemůžu prozradit.

Na jaře jste toho moc neodehrál, jak jste na tom s fyzicky? Cítil byste se na základní sestavu?

Fyzicky jsem úplně v pořádku. Dva měsíce trénuju, odehrál jsem dost přípravných zápasů, naposledy před týdnem proti Cagliari - nastoupil jsem na 75 minut. Doufám, že jsem v pohodě, natrénováno mám.

Kolik jste s novými spoluhráči stihl tréninků?

Vlastně jen dva, v sobotu a neděli. A v pondělí tady na Kypru třetí.

A jak vidíte šance na postup?

Určitě to nebude lehký dvojzápas, to je jasné. APOEL je kvalitní soupeř, ale může to být padesát na padesát, šance jsou vyrovnané. Rozhodnou maličkosti. Já pevně věřím, stejně jako ostatní, že postoupíme my.