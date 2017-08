Slovák Stoch míří do Slavie. V Edenu podstoupí zdravotní prohlídku

Slavii může pomoct už v úterním play-off Ligy mistrů na hřišti Apoelu Nikósie, pokud ho klub doplní na soupisku. Zdroje iDNES.cz se totiž shodují, že by měl být přestup dotažen už během nejbližších hodin. Slavia za něj zaplatí okolo milionu eur.

Miroslav Stoch je slovenský fotbalista, velmi rychlý křídelní hráč, který odehrál 55 zápasů za reprezentaci. Dřív zkoušel prorazit v Chelsea, kam přestoupil z Nitry, jenže v Anglii za rok nastoupil jen do pěti zápasů, než zamířil na hostování do Twente a po dvou letech přestoupil do Fenerbahce.

Tam je od léta 2010, ale často putoval po dalších hostováních. Hrál za PAOK, Al Ain a naposledy za Bursaspor. Slavia po něm pokukovala už v zimě, ale kluby se dohodly až nyní.

Sedmadvacetiletý fotbalista by svou kariéru ve Slavii rád restartoval, vždyť v posledních letech mezi tahouny týmu rozhodně nepatřil. Loni nastoupil v turecké lize jen do devíti zápasů.

Přestup do české ligy mu vyhovuje i z rodinných důvodů, s českou partnerkou má pětiměsíční dítě.

Na fotbalových trávnících Stoch fanoušky umí bavit, v roce 2012 například získal od FIFA Ference Puskáse za gól roku. Dal ho za Fenerbahce v lize proti Gençlerbirliği. Jeho kariéru ale také provázejí skandály: řídil pod vlivem alkoholu, obtěžoval pasažéry v letadle a hádal se s trenéry.

Naposledy měl vulgární výstup s koučem reprezentace Jánem Kozákem po loňském Euru ve Francii. Od té doby už za Slovensko nenastoupil. „Nastala situace, po které si další spolupráci představit nedokážu,“ vysvětlil Kozák médiím.

Ve Slavii věří, že Stochovu divokou povahu zkrotí. Právě proto s ním počítají jako s desátou letní posilou, šestým cizincem.