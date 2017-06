Peltova divoká jízda: Z Krásné Lípy až na špici, pak do vazby. A co dál?

Fotbalová asociace je bez předsedy. Ještě než Miroslav Pelta ve středu po měsíci opustil brněnskou vazební věznici, na pozici šéfa rezignoval.

„Asi je to dobré rozhodnutí,“ myslí si Vladimír Šmicer, bývalý reprezentant, který Peltu dobře zná. Ještě v úterý říkal: „Míra byl dlouho sledovaný a asi sám ví, jak je situace vážná.“

Teď už je pro Peltu vážná o něco méně, z vazby je venku. Ale vyšetřování pokračuje, otazníků je kolem něj dál plno. Proto je možné, že se smráká nejen nad Peltovou šestiletou érou v čele asociace, ale třeba i nad jeho dalším působením ve fotbale, které trvá...

Vlastně celý jeho život.

Střet zájmů. No a?

Jako kluk začal chytat v Krásné Lípě, dotáhl to až do áčka Jablonce, ale zastavily ho zdravotní potíže. Chvíli snil o tom, že bude komentovat v televizi, ale pád komunismu mu otevřel nové možnosti.

Psal se únor 1991, když ho kamarádi přemluvili, aby začal jabloneckému fotbalu šéfovat. Bylo mu teprve sedmadvacet a začala velká jízda.

Pelta byl vždy střelec, který šel do všeho po hlavě. Vytyčil si cíl, za kterým se hnal se vší vervou a většinou k němu došel – jen při tom moc neřešil, jakou cestou.

O tom, jak Jablonec postupoval ze třetí ligy do první, se mohlo povídat ledacos, ale nikdo Peltovi nic nedokázal. Nedala se mu upřít jedna vlastnost: o svých představách vždycky dokázal lidi přesvědčit a získat od nich potřebnou podporu. Proto se tým ze severu mohl opřít o finanční zázemí a nezahučel zase rychle zpátky. Naopak si budoval čím dál silnější pozici.

Policisté odvádějí šéfa Fotbalové asociace ČR Miroslava Peltu (vlevo) od Obvodního soudu pro Prahu 1. (5. května 2017)

O tom, jak schopného šéfa Jablonec má, se samozřejmě rychle vědělo i ve vyšších patrech. Když k němu přilétla nabídka ze Sparty, neváhal a přesunul se na Letnou.

Jenže znovu jel na hraně a podle řady signálů i za ní. Jak je možné, že vedle ředitelování ve Spartě si udržuje vliv v Jablonci a lobbuje pro něj? divili se mnozí. Pelta dělal jakoby nic a fotbalový svaz mu nebránil.

V teplákové soupravě

Nejvíc jeho pověst utrpěla, když do médií prosákly odposlechy v rozsáhlé korupční kauze.

„Na jaře jsme se klepali, všechno bylo cinklý, vole,“ vyprávěl Pelta bezelstně do telefonu Ivanu Horníkovi, hlavní postavě aféry.

Pelta, na rozdíl od Horníka, skandál neodskákal a později neobratně prohlašoval, že si kontroverzní výrok už „odpracoval“.

To už byl předsedou asociace, kde začal úřadovat po svém: zastal se reprezentantů, kteří slavili postup na Euro 2012 roztrhanými obleky a vulgaritami.

„Má fotbalisty rád. Snaží se, aby byli spokojení, to vám řekne každý,“ tvrdí Šmicer, který tehdy pracoval jako manažer národního týmu. Jeho slova by skutečně potvrdili snad všichni hráči, kteří Peltovi prošli pod rukama.

I v pozici velkého bosse se choval spíš jako jeden z nich. Klidně chodil v teplácích, i když to při jeho korpulentní postavě působilo legračně. Později se při různých akcích občas nasoukal i do vypasovaného brankářského dresu.

Hráčům klidně z hecu zvýšil prémie za vítězství na dvojnásobek, rád s nimi zavtipkoval, a i když se nedařilo, dokázal je vybláznit.

Ale to byla jen jedna jeho tvář, která mohla mást. Působil jako lidový chlapík odvedle, který občas trochu nervózně těká očima a mluví se zvláštní dikcí, jako by byl pořád zadýchaný.

Jablonečtí fanoušci reagují na uvalení vazby a stíhání minoritního majitele klubu a předsedy Fotbalové asociace ČR Miroslava Pelty.

Ve skutečnosti vyrostl v posledních letech v jednoho z nejmocnějších lidí v českém sportu – a vypadá to, že při tom jezdil na červenou.

„Vždycky dovedl sehnat peníze. Věděl jsem, že se v poslední době točil kolem politických lídrů. Tolik mě nepřekvapilo, co se kolem něj děje, spíš ten rozsah,“ říká Šmicer.

I v době, kdy šéfoval svazu, byl Pelta evidentně ve střetu zájmů, vždyť v Jablonci měl celou dobu majoritní podíl. A ještě si klidně přivedl jako sportovního ředitele kamaráda Horníka. Tenhle tah už zaváněl výsměchem.

Peltovi neublížil, semlel ho až dotační skandál. I když je v tuhle chvíli na svobodě, těžko se odhaduje, co bude dál. Možné je i to, že ho kromě předsednického křesla časem připraví třeba i o pozici v milovaném Jablonci.

Nebo bude všechno jinak. Pokud i tentokrát vyšetřování vyšumí do ztracena, bude mít Pelta volnou cestu zpátky. Nedá se vyloučit, že by zvážil opětovnou kandidaturu na pozici nejvyššího muže českého fotbalu. Že vám to zní bizarně? Samozřejmě. Ale...

„Bohužel je u nás možné všechno. nevylučoval bych vůbec, vůbec nic,“ myslí si Šmicer.

„Fotbal je vášeň a adrenalin. Je to můj život,“ říkal Pelta před lety v rozhovoru pro oficiální web města Jablonec. „I proto se člověk někdy nerozhoduje úplně rozumem, ale srdcem. Pak hrozí, že jde za rámec daných možností, což může přinést problémy s financováním.“

Pokud na ta slova nezapomněl, měl by se teď sám sebe ptát, proč se on i celý fotbal octl v tak svízelné situaci.