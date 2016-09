Pelta chce Jarolíma u reprezentace čtyři roky: Těším se na další zápasy

Jak Pelta často říká, „nejlepší trenér je ten, který vyhraje v neděli“, tak Jarolím v neděli na startu kvalifikace remizoval.

Výsledek, ač v boji o postup na mistrovství světa 2018 není ideální, však ani u Pelty nepřebil pozitivní vnímání „nového národního mužstva“.

„Doma jsme ztratili, což není nikdy dobré. Ale viděl jsem hodně pozitivních věcí. Trenér zařadil nové hráče, kteří mě příjemně překvapili. Z mužstva jsem cítil chuť. Věřím, že jsme se vydali správnou cestou. Trenér Jarolím, manažer Jarda Šeterle, výběr hráčů. Už se těším na další zápasy. Doufám, že pro každého budeme nepříjemným soupeřem,“ prohlásil Pelta.

Novým partnerem ligy se stala společnost AAA Auto Společnost AAA Auto uzavřela s fotbalovou asociací a Ligovou fotbalovou asociací dvouletou smlouvu, na jejímž základě poskytne ligovým klubům 105 automobilů v hodnotě 70 milionů korun. Automobily se budou klubům měnit každých šest měsíců a půjde o řadu modelů, značek a specifikací. První vozy byly předány Plzni, Spartě a Jablonci už tento týden, další převzali zástupci Dukly, Brna, Teplic a Bohemians 1905. "Spojení jednotlivých ligových celků se silným automobilovým partnerem je pro ePojisteni.cz ligu klíčovou záležitostí. Jako předseda LFA jsem proto nesmírně rád, že nám společnost AAA Auto vyšla vstříc a podpořila touto formou českou nejvyšší soutěž," uvedl Dušan Svoboda. "AAA Auto s námi realizovalo jeden z největších dosavadních kontraktů. Jsem přesvědčený, že partnerství bude prospěšné pro obě strany," doplnil předseda asociace Miroslav Pelta. Smlouva nahrazuje dosavadní partnerství s automobilkou Hyundai. "Nám jde hlavně o počty aut a to současná kopíruje s předešlým obdobím. Takhle velkou smlouvu je v dnešní době těžké podepsat, proto jsem rád, že se to povedlo. A během krátké doby představíme ještě jednoho partnera," dodal Pelta.

„Rozhodující je samozřejmě výsledek, ale my musíme pracovat s tím, že tvoříme nové mužstvo a kvalifikace na mistrovství světa je vždycky těžší než na Euro. Převažují pozitivní pocity z toho, jak jsme to dokázali v krátké době dát dohromady, jaký jsme podali výkon, přestože jsme nevyhráli,“ podotkl Pelta.

Líbí se mu, že Jarolím se na veřejnosti nebál hráče kritizovat za ofenzivní fázi.

„Když hrajete doma, vystřídáte čtyři útočníky, kteří mají v náplni práce střílení gólů a oni se nedokážou do šancí dostat, tak je kritika na místě,“ poznamenal Pelta.

I on vyzdvihl dvacetiletého Patrika Schicka, který dosud nastupuje za jedenadvacítku, ale v říjnu se možná přesune do reprezentačního áčka.

„Nechci z něj hned dělat hvězdu, pořád na sobě musí pracovat. Ale zároveň u nás patří mezi důležité útočné hráče a je velkým příslibem do budoucna. Myslím si, že se nenajde nikdo, kdo by byl proti jeho zařazení do áčka. Ale teď jde o to najít správný čas. Potřebujeme, aby se jedenadvacítka dostala na mistrovství Evropy, takže si strategie musíme rozmyslet,“ podotkl Pelta.

A i kdyby na malé Euro jedenadvacítka nepostoupila, v současných mládežnických reprezentantech je naděje českého fotbalu.

„Když jsem loni v létě přemlouval Víťu Lavičku, aby jedenadvacítku vzal, říkali jsme si, že nemáme dobré mužstvo. A teď, když vidím, jak hrají, tak si říkám, jak máme silné mužstvo. Jestli postoupíme na Euro do Polska, tak se můžeme dostat daleko. Vidím tam sílu, nejen u Schicka.“

Mládežnickou reprezentaci v říjnu čeká poslední zápas v kvalifikaci proti Moldavsku a pokud si nevybojuje přímý postup na šampionát 2017, tak v listopadu bude hrát baráž. Oba termíny se kryjí i s kvalifikačními zápasy áčka.

A pro český fotbal je důležité, aby na mistrovství světa za dva roky v Rusku reprezentace nechyběla. „Nejde jen o finanční přínos, ale především o image, hodnotu hráčů. Na hospodaření asociace to zásadní vliv nemá,“ ujistil Pelta.

„Stejně část peněz rozdělíme mezi hráče a realizační tým, další třetinu spolknou náklady a zbývající třetinu dáváme do rezervního fondu, abychom měli vlastní zdroje na případné mimořádné situace.“

Případný neúspěch v kvalifikaci, která právě začala, by neměl ovlivnit další spolupráci s trenérem Jarolímem. „Domluvili jsme se na čtyřletém cyklu, který má smysl. Nejdřív se musí něco nastartovat. Nemůžeme si myslet, že když nevyhrajeme skupinu před Německem, je to neúspěch. Musíme vnímat realitu a mít rozum.“

Německo je 8. října nejbližším soupeřem Čechů, hraje se v Hamburku. „S Německem je to vždycky složité, ale my proti nim zahrát umíme,“ připomněl Pelta například výhru 3:0 v Mnichově z podzimu 2007.