Slovák trénuje amatéry na Moravě. Je mi to asi souzené, říká Mičega

Do Brumova přišel poté, co po jediném roce spadl z Moravskoslezské ligy, k dispozici měl přestárlé mužstvo. Ve Vsetíně je v opačné situaci. Klub se po roční přestávce vrátil do divize.

„Měl jsem i jiné nabídky, ale rozhodl jsem se pro Vsetín. Myslím, že tady chtějí dělat dobrý fotbal, mají tady vynikající mládež. Věřím, že budou se mnou spokojení,“ prohodil Mičega.

V Brumově spokojení byli. Bývalý prvoligový fotbalista Trnavy, Zlína či Bohemians na východě Moravy zviditelnil sebe i jiné. Tým se sice obvykle umisťoval uprostřed tabulky, Mičega ale nastartoval profesionální kariéry nejtalentovanějších hráčů, Lukáš Bartošák to později dotáhl až do české reprezentace.

11 sezon v kuse trénoval Miroslav Mičega divizní fotbalisty Brumova.

„Je to fantazie. Ale všechno přišlo časem. Nebylo to nastavené tak, že budou dostávat mladí šanci v takové míře. Díky lidem, kteří věřili mojí filozofii a podrželi mě, z toho Brumov doteď žije,“ míní Mičega. Ve Vsetíně je na začátku a zase plný elánu. Rok bez fotbalu mu stačil. „Měl jsem nabídky ze Slovenska i z Česka, ale bylo dobré, že jsme si odpočinul a dostal jsem novou chuť do fotbalu,“ přitakává.

Že trénuje „jen“ ve čtvrté nejvyšší soutěži, bere jako fakt.

„Ambice mám, ale trenérů je potřeba i v takových soutěžích. Baví mě to, baví mě pracovat s mladými hráči. I proto jsem Vsetínu kývl, mají tady opravdu kvalitní mládež,“ zopakoval Mičega.

O nabídky z profesionálního fotbalu přitom dříve nouzi neměl. „Nějaké náznaky byly ze Zlína i ze Slovácka, v Trenčíně jsem mohl dělat manažerskou práci. Ale asi patřím do téhle amatérské branže,“ usmívá se 48letý kouč.

Přes den pomáhá v Trenčíně s rodinným podnikáním, podvečery má vyhrazené na fotbal. „Z Trenčína to mám 50 minut, navíc naberu tři Slováky z Nemšové.“

Mičega se trenérsky etabloval na Moravě, na Slovensku angažmá zatím odmítá.

„Pokud někam mám jít, musí to mít význam. Měl jsem ze Slovenska tři nabídky, ale nevím, jestli bych se v nich našel,“ vysvětluje Mičega a připojuje svoji filozofii: „Vsetín mě láká v tom, že po dvou třech letech tady za mnou může něco zůstat. Nešel bych do klubu, kde by mi řekli: Tady máš patnáct hráčů a chceme jenom vyhrávat.“

První soutěžní duel ve Vsetíně Mičegovi výsledkově nevyšel, v předkole poháru vypadl s Brumovem. O to mu ale nešlo. „Postupnými kroky vybudovat mančaft, který bude mít kvalitu na divizi,“ přeje si.

V Brumově to dokázal.