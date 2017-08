Tým si sedl, jsme dlouho pohromadě, těší olomouckého brankáře Buchtu

Zkušenému brankáři fotbalové Olomouce se tak hodně ulevilo, když střídající Pavel Moulis v závěru rozhodl o cenné výhře nováčka.

„Vítězství je zasloužené,“ povídal. „Byli jsme lepší celý zápas, možná v některých pasážích jsme byli horší, ale tlačili jsme za třemi body. Důležité bylo, že v závěru dal náš střídající hráč na 2:1 a už jsme si to nenechali ujít.“

Berete gól Liberce na sebe?

Už v prvním poločase se snažili střílet z dálky, dobře to trefil. Asi jsem měl udělat víc, ale na tu střelu jsem neměl.

Víc jste nemusel řešit.

Přesně tak. Byla to jediná střela na bránu, a to je pro brankáře vždycky nejhorší. Ještě jsem na to upozorňoval: Doufám, že mi to tam netrefí ze třiceti metrů. Bohužel, stalo se. Možná se chytat dala, ale důležité je vítězství. Už jsem říkal i v kabině, že klidně budu každý zápas dostávat gól, když budeme vyhrávat 2:1, tak mě to nebude mrzet.

Občas vázla také vaše komunikace s mladým stoperem Jemelkou. Zvykáte si na souhru?

Prvně jsem si myslel, že bude míč pouštět a doběhnu si pro něj, ale na poslední chvíli mi ještě přihrál. Nechtěl jsem nic riskovat, kopl jsme to do autu. Vedli jsme. Celý mančaft ale odvedl super práci.

Jste překvapený, jak první zkušenosti s ligou sbírají Kalvach, Jemelka, Texl či Sladký?

Velmi dobře to zvládají. Jsou to poctiví kluci na tréninku. O Jemelkovi jsem věděl, že na to bude mít, protože je to poctivý kluk, možná trošku hodný, to mu škodí. Budu mu říkat, aby byl větší fotbalová svině. Kvality má, myslím, že to dotáhne daleko. Kalvach se taky nebojí hrát, výborně! Máme kluky, co se nebojí hrát s balonem, a to je dobře. Někdy v závěru to odkopeme, bojíme se o výsledek, to je jasné, ale tři body z toho jsou, takže jsme šťastní.

Když jste se nezlomili ani po vyrovnání, je to známka toho, že v týmu je vnitřní síla?

Ano, tým si sedl. Jsme dlouho spolu, nikdo neodešel, kluci makají jeden za druhého. Měli jsme rozhodnout dřív, měli jsme šance, ale gól jsme nedali. Ovšem šli jsme výhře naproti. Jsem rád, že máme po dvou kolech šest bodů. Jedeme do Plzně a jedeme tam znovu bodovat. Jdeme od zápasu k zápasu. Co z toho vznikne? Když budeme hrát takhle poctivě, tak věřím, že dobrý výsledek přijde.

Může být výhoda, že po Mladé Boleslavi se i Plzeň soustředí také na evropské poháry?

Jo, říkali jsme si, že musíme využít toho, že mužstvo bude možná trošku utahané, když hrají poháry. Věřím, že nějaký bod uhrajeme i v Plzni.