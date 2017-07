Inter učinil ze Škriniara nejdražšího Slováka, AC Milán prodal Kucku

Fotbalistův agent Karol Csontó uvedl, že hodnota přestupu je 23 milionů eur, což ze Škriniara dělá nejdražšího slovenského hráče všech dob. Dosud stál nejvíc Vratislav Greško, který v roce 2002 odešel z Interu Milán do Parmy za 21,5 milionu eur.

„Nečekal jsem to. Inter je top klub. Musím se z toho vzpamatovat. Ale už musím přestat snít a hlavně dokázat na hřišti, co ve mně opravdu je,“ řekl Škriniar.

Do Sampdorie přišel loni v lednu ze Žiliny za milion eur, celkem za janovský klub odehrál 38 zápasů. Devítinásobný slovenský reprezentant, jenž si zahrál i na nedávném mistrovství Evropy hráčů do 21 let, předtím nastupoval také za Zlaté Moravce.

Kucka jde z AC Milán do Trabzonsporu

Jeho krajan Juraj Kucka odchází po dvou letech z AC Milán a bude hrát za Trabzonspor. S tureckým klubem podepsal bývalý záložník pražské Sparty smlouvu na tři roky.

Podle italských médií zaplatil šestý celek uplynulého ročníku turecké ligy za třicetiletého hráče pět milionů eur (130 milionů korun).

Itálii opouští Kucka po šesti letech. V roce 2011 přestoupil ze Sparty do Janova za tři a půl milionu eur. V AC měl smlouvu ještě na dva roky, ale v týmu kouče Vincenza Montelly se stal podle italských médií nadbytečným. Za slavný klub odehrál 67 zápasů a dal pět gólů.