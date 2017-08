Škoda dal první gól hlavou od Eura a trefil postup. Šílené nervy, líčil

Slavia nakonec vedení neudržela, prohrála 1:2, ale smutnit nemusí ani trochu. Díky Škodově brance jde dál, zahraje si play-off o Ligu mistrů.

„Teď už ze mě trochu vyprchaly ty emoce ze závěru zápasu. Takže si uvědomuju, jak je super, že jsme to zvládli,“ oddechoval Škoda. „Sice jsme prohráli, ale jdeme dál a to je hlavní.“

Po rychlých gólech v úvodu obou poločasů vám ale muselo zatrnout, ne?

Ten první, to byla chyba, bylo to nepříjemné. Ale pořád jsem si říkal, že když dáme gól, tak další dva snad nedostaneme. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že si nesmíme nechat dát gól, protože by to pak už smrdělo. No a vylezeme na hřiště a za deset vteřin inkasujeme... To jsem byl fakt naštvaný, zkomplikovali jsme si to.



Čím to bylo?

No, to nechápu. První byl po chybě, při druhém jsme se nechali prokombinovat a míč se vykulil na vápno, odkud to soupeř trefil. To jsme snad vylezli ze šatny a už jsme dostali gól. Šílený!



Nakonec rozhodl váš gól těsně před poločasem. Hlavičkoval jste v dost složité pozici...

To ano, ale důležitá tam byla jedna věc: soupeř mě při standardkách pořád hodně držel a bylo dobré, že mi při předchozí situaci sundal dres a rozhodčí to viděl. V tu chvíli si musel dát ten obránce pozor, protože nás rozhodčí sledoval a já jsem šel do dobrého prostoru, kam přiletěl centr. On u mě zrovna nebyl a měl jsem štěstí, že to tam zapadlo.

Jak moc nervózní jste byl v závěrečných minutách?

To bylo něco šíleného! Fakt. Celý druhý poločas z naší strany nebyl dobrý, dostali jsme brzy druhý gól, takže jsme byli dost pod tlakem, další gól by nám to zkomplikoval. Bylo to fakt těžké a obrovské nervy.

Ve Slavii jste toho hodně prožil, co pro vás tenhle postup znamená?

To je pro nás strašně důležité. Moc si to užíváme a těšíme se na to, až budeme v osudí a budou nám losovat dalšího soupeře. V play-off je to už Liga mistrů už se vším všudy, i když to samozřejmě ještě není skupina, ale už to má ten šmrnc.