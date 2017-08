Začátek byl strašný, ale pak se s nimi dalo hrát, řekl slávista Škoda

„Začátek se nám opravdu hrubě nepovedl,“ prohodil po utkání zklamaně zkušený útočník. „Ve druhé minutě jsme dostali gól ze standardky, pak hned druhý. To bylo strašné.“

Proč? Jak jste mohli takhle zaspat?

Já nevím. Už v Borisově jsme dostali v prvním i druhém poločase rychlý gól, teď znovu.

Nedolehla na vás divoká atmosféra? Nebo klimatické podmínky?

Nemyslím si. To počasí možná postupem času, na začátku ne. Štěstí asi přeje spíš zkušeným, nám tentokrát nepřálo vůbec. APOEL se dostal do vedení a to mu pomohlo.

Snažil jste se po pokaženém úvodu coby kapitán tým vyhecovat?

Po těch deseti minutách to bylo frustrující, ale pak jsme se všichni hecovali, že to nesmíme vzdát, že musíme zamakat a dát gól. Začali jsme hrát a domácí jsme přehrávali. Škoda, že to tam nespadlo, protože šance jsme měli. Pepa Hušbauer šel sám, ještě se to k němu odrazilo zpátky a obstřeloval to, nechápu, jak se tam gólman dostal. Už jsem zvedal ruce... A pak tam byly další šance, které jsme nedotáhli. Byli jsme zbrklí, což nás mrzí. Odpracovali jsme to, ale ta odměna v podobě gólu nepřišla.

Chyběl hodně Danny, který je směrem dopředu pro tým důležitý?

Je to výborný fotbalista, samozřejmě chyběl. Ale místo něj naskočil Miňo Stoch a taky hrál dobře. Myslím, že ho celkem nahradil.

Jak teď vidíte šance na postup?

Samozřejmě, že to pro nás není příznivé. Ale kromě prvních patnácti minut se s nimi dalo hrát, chvílemi jsme je i dost přehrávali a vytvořili si šance. Musíme se soustředit na útočení, dát doma nějaké góly. Ale taky žádný nedostat - pak už by to bylo těžké.

Štve výsledek o to víc, že od dvacáté minuty jste byli ve všech statistikách lepší?

Jasně, že to mrzí. Začátek zápas vždycky dost ovlivní a když takhle rychle prohráváte 0:2, je to už hodně těžké. Kdybychom pak aspoň dali gól, bylo by to veselejší.