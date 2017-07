Dvanáct tisíc fanoušků na přátelák? Byl jsem v šoku, přiznal Škoda

Sám Škoda se na vítězství podílel dvěma góly, další dva přidal Mick Van Buren, jenž stihl se během druhého poločasu blýskl bilancí 2+1.

„Dneska to by jeho zápas. Fantastický. Při druhém gólu jsem si jen odskočil a on mi to přihrál krásně pod sebe,“ popisoval Škoda vítěznou trefu. Tu první zařídil z penalty.

Je Slavia na sezonu připravená?

Pořád to bylo jenom přátelské utkání. I když je samozřejmě super, že jsme vyhráli a pobavili fanoušky. Za to jsme rádi.



Spokojení můžete být i s celou přípravou. ne? Obstáli jste proti silným protivníkům.

Já myslím, že to bude ještě lepší. Teď za sebou máme několik přáteláků s kvalitními soupeři, pořád jsme ještě hodně točili sestavu, sehrávali se.



Všichni jsou zvědaví zejména na zvučné posily. Danny, Altintop, Rotaň - jak na vás noví hráči působí?

V první řadě jsou to velmi dobří, skvělí hráči, kteří hráli Ligu mistrů nebo německou bundesligu, a jsme moc rádi, že jsou tu s námi.



A kdo z nich na vás zapůsobil nejvíc?Každý něčím jiným. Danny je suprový fotbalista, Rusy (Ruslan Rotaň - pozn.) zase moc poctivý, nic nevypustí. A Halil - to jsou obrovské zkušenosti z Německa. Ke každému bych mohl něco říct, myslím, že nás určitě obohatí.

Jaké to je pro útočníka, když má za sebou na hřišti takové fotbalisty?

Je to super. Danny mě tam krásně našel v jedné šanci, bohužel to gólem neskončilo. Ale vidí to dobře, umí to dát v čas a ve správnou chvíli.

Proti Nice zazářil také Mick van Buren. Konkurence je ve Slavii teď opravdu enormní, jak to vnímáte?

To je spíš otázka pro trenéra, on to musí nějak poskládat. Ale samozřejmě je dobře, že vždycky někdo takhle zahraje. Málokdy se stane, že by zahráli všichni špatně, a když pak někdo vyletí a pomůže týmu, je to samozřejmě super.

A co komunikace mezi hráči? Poměr národností v kabině se přece jen během krátké doby výrazně proměnil.

Je pravda, že už ani nevím, jestli je tam víc cizinců nebo Čechů. Ale ne, já myslím, že to zvládáme dobře.