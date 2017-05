Defenziva musí být stoprocentní, burcuje plzeňský Petržela

K udržení naděje potřebují viktoriáni v sobotu vyhrát na hřišti jedenácté Zbrojovky Brno.

Milane, jaký očekáváte zápas?

Bude to náročné utkání, Brno je na domácím hřišti velmi silné. My tam navíc nemáme moc dobrou bilanci. Ale dobře víme, o co hrajeme, takže pro nás nic jiného než vítězství neexistuje.

Může mít vliv, že Brnu už relativně o nic nejde a může hrát ve větším klidu?

Asi jo. Ale oni se na nás vždycky dobře připravili, ani tentokrát to jiné nebude. Budou hodně nahecovaní, my budeme muset bojovat, makat naplno.

Vám jde o všechno. A nejen to, potřebujete, aby i Slavia ztratila, pak šance na titul vzroste. Budete nějak sledovat průběh jejich zápasu v Mladé Boleslavi?

Nějak speciálně se po tom pídit nebudeme. Možná o poločase nám někdo řekne průběžný stav. My se ale hlavně musíme dívat na sebe, musíme vyhrát. A teprve pak uvidíme, jak všechno dopadne.

Dvakrát v řadě jste teď remizovali. Co je potřeba zlepšit?

Nedostávat laciné góly, defenziva musí být stoprocentní. A snad nějakou šanci proměníme.