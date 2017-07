Rumuni si na nás vždycky věří. My to chceme zlomit, tvrdí Petržela

„Je tam krásný nový stadion, teď už je to jen na nás,“ dodal Petržela před novináři, když se s týmem na pražském letišti Václava Havla chystal k odletu.

Plzeň proti rumunskému soupeři v úterý od 19.30 zabojuje o postup do čtvrtého předkola Ligy mistrů. Proti Steaue loni ve stejné fázi kvalifikace bojovala Sparta, ale neúspěšně.

Bilance českých mužstev proti těm rumunským je v evropských předkolech vůbec špatná. V posledních pěti letech jednou selhaly Plzeň i Sparta, dokonce dvakrát podlehl Liberec.

Proč se českým týmům na rumunské kluby nedaří?

Oni si na nás hodně věří. Jsou klidnější, uvolněnější a možná si každý z hráčů víc dovolí. Hraje se jim proti nám dobře, ale my věříme, že to zlomíme.

Před rokem jste se v Evropské lize potkali s Astrou (doma 1:2, venku 1:1). Pět jejích hráčů teď působí v týmu FCSB. Nemáte obavy?

Určitě ne, jen respekt k soupeři, což k tomu patří. Když budeme hrát naší hru, tak bychom mohli uhrát dobrý výsledek.

Jméno Denis Alibec vás nestraší? Loni vám v dresu Astry dělal velké problémy a v Plzni vstřelil gól, i on je nyní hráčem FCSB.

Vzpomněl jsem si... určitě je to nepříjemný hráč, velký, silný. Já se s ním na hřišti moc nepotkal, ale nepříjemný byl.

Připravovali jste se na něj speciálně?

Jen nám trenér ukazoval jeho pohyb, jak se na hřišti chová, ale nic speciálního. Připravovali jsme se na celý mančaft.

Soupeř je na rozdíl od vás rozehraný. Má za sebou už dvě soutěžní utkání, může to pro něj být výhoda?

Samozřejmě, že to hraje pro ně. Ale my zas na ten zápas budeme nažhavení.

V přípravných zápasech se vám ale příliš nedařilo. V Rakousku jste třikrát prohráli, neovlivní vás to?

Každá prohra je nepříjemná, ale tohle už bude o něčem jiném. Jde o ostrý zápas, ve kterém se z těch přípravných musíme ponaučit.

Jak vnímáte problémy s obranou? Nastoupit nemohou zraněný Hubník ani vykartovaný Hejda.

Zásah do obrany je vždycky nepříjemný, ale máme další hráče, abychom je nahradili. Doufám, že se to klukům podaří.

Spoléháte také na kouzlo trenéra Vrby? S ním na lavičce jste do evropských pohárů pokaždé postoupili.

Možná trošku, ale je to hlavně o nás. Trenér nám sice udělá servis, připraví vás na soupeře, řekne taktiku, jak máme hrát, ale vždycky je to nakonec na hráčích na hřišti. Doufáme, že zas přiveze to štěstí, které tu měl a půjde nám to tak jako dřív.