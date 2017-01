Kerbr se za den dohodl s Libercem. Tenhle tým by neměl hrát o záchranu

„Námluvy byly už před půl rokem. Slovácko si mě ale ještě chtělo nechat, i když měli poslední šanci mě trošku zpeněžit,“ uvedl Kerbr pro klubový web. „Teď v zimě jsem měl i jiné nabídky, ale s Libercem jsme se dohodli na všem v podstatě během jednoho dne.“

Milan Kerbr, syn stejnojmenného vicemistra Evropy z roku 1996, odehrál na podzim roku 2015 za Liberec 14 ligových zápasů. „Tehdy jsem odtud hodně nerad odjížděl. Měli jsme to tu s přítelkyní moc rádi. Teď se nám navíc narodila před dvěma měsíci holčička, tak jsem chtěl, aby byla i přítelkyně spokojená. Jsme rádi, že se vracíme.“

Kerbr podepsal v Liberci smlouvu na rok a půl. Při svém minulém hostování na severu Čech nebyl tak vytížený, jak by si asi představoval. Teď by se pro něj mohl uvolnit prostor: Liberec přestavuje tým a o Kerbrův návrat hodně stál.

Pro odchovance Slovácka navíc mluví univerzálnost. „Můžu hrát levého záložníka, což je vlastně můj post. Můžu hrát i na levé straně obrany, kde jsem vlastně hrál na podzim před rokem, když jsem za Slovan vstřelil dva góly. Můžu hrát i v útoku. Takže jsem vlastně použitelný na celé levé straně i v útoku,“ říká o sobě Kerbr.

Už dnes je však takřka jisté, že do úvodního jarního zápasu Liberce nezasáhne. Coby hráč Slovácka tu totiž koncem listopadu dostal za protesty červenou kartu a trest mu ještě nevypršel. „Byla to vyhrocená situace, já řekl něco, co asi nemělo zaznít. Ale cítil jsem křivdu a neudržel jsem se,“ vrátil se Kerbr k divokému utkání, v němž Liberec doma prohrával 0:2, ale díky dvěma penaltám nakonec vyrovnal.

V Liberci jej čeká obdobně náročné jaro, jaké by zažil i ve Slovácku. To je osmé s 18 body, třináctí Severočeši mají o tři body méně.

„Liberec není tým, který by měl hrát o záchranu. Ano, teď ten pohled na tabulku není dobrý, ale jsem přesvědčený, že je tu tým, který půjde tabulkou velmi rychle nahoru,“ nepochybuje Kerbr.