V pohárech dal Baroš gól po sedmi letech. Výhra by byla šťastná, uznal

Baroš v základní fázi pohárů skóroval po sedmi letech, tenkrát to bylo za Galatasaray Istanbul. Ve čtvrtek za Liberec.

Druhý nejlepší střelec české reprezentační historie se prosadil v 68. minutě dorážkou po střele Egona Vůcha a poslal Slovan do vedení 2:1. „Uhýbal jsem, snažil jsem se nebýt v ofsajdu. Střela Egona byla tečovaná od soupeře, gólman to na poslední chvíli vytáhl z čáry před sebe a já se jen snažil trefit bránu. Dorážka už byla jednoduchá,“ poznamenal čtyřiatřicetiletý Baroš.

Podepsal se i pod první liberecký gól po deseti sekundách, který byl nejrychlejší v historii Evropské ligy. Vystihl totiž rozehrávku soupeře a Jan Sýkora poté skóroval. „Jejich hráč to špatně přihrál. My jsme šli napadat rozehrávku, špatně rozehrál, balon netrefil. Já jsem si to sebral, šel do kličky, trochu se štěstím se to odrazilo k Sykymu a ten to proměnil,“ líčil Baroš.

„Takhle rychlý gól nečekal nikdo. Každý si to jenom přeje, každý říká, že bychom chtěli dát rychlý gól, a nám se to dneska povedlo v rekordním čase. Myslím, že nám pomohl. Je škoda, že jsme je nechali docela brzy vyrovnat. Když jsme byli ve vedení, byli nervóznější a dalo se s nimi hrát líp,“ litoval Baroš vyrovnávacího gólu v sedmé minutě.

Bod navzdory druhé inkasované brance v nastavení bral. „Fotbal je někdy krásný, někdy krutý. Dneska se nám nepovedlo udržet vedení. Ten bod je ale zasloužený. Oni hráli výborně především v první půli. My jsme se jim v druhém poločase trochu víc vyrovnali, začali jsme víc kombinovat a napadat,“ uvedl Baroš.

„Dali jsme v zápase dva góly, kdybychom měli tři body, bylo by to trošku šťastné. Byly by důležité, ale i bod se může počítat ve finále. Je to první zápas, bod zvenku... Pro bod jsme si jeli a máme ho, takže musíme být spokojeni. I když vyrovnání přišlo v závěru.“