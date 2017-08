S Baníkem porazit Slavii! Moc bych si to přál, říká Baroš

Milan Baroš potvrdil, že před nedělním soubojem s mistrem je pro Baník povzbuzením dobrý výsledek z Brna (3:1). „Ale už jsem v kabině klukům říkal, že nás to vítězství nesmí uspokojit,“ upozornil někdejší reprezentant.

Nemusíte u spoluhráčů mírnit euforii z dobrého ligového startu?

To není potřeba. Vidím, že kluci se na Slavii těší, pro některé to bude největší zápas, co kdy hráli. Nejhorší by bylo, kdybychom se báli, byli ustrašení a čekali, co soupeř předvede. Víme, že musíme podat maximální výkon, abychom utkání zvládli. Jen to přenést na hřiště.

Překvapilo vás, jak mužstvo utkání v Brně zvládlo?

Hlavně se ukázalo, že bylo dobře, když nám nevyšla generálka s Třincem (2:5). Přípravné zápasy nám totiž zpočátku vycházely, to jsme výsledky otáčeli. Až pak jsme prohráli s AEK Atény (1:3) a přišla facka s Třincem. Jakési uspokojení najednou opadlo a v týdnu před ligou všichni jezdili naplno. Výkon v Brně byl o něčem jiném.

Kučera nevyloučil změny Kapacita Městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích na nedělní prvoligové utkání fotbalistů Baníku Ostrava se Slavií Praha je zhruba 14 100 míst. A ve čtvrtek v poledne zbývalo už jen tisíc volných lístků... Duel začne v 18.00. „Víme že přijede mistr, který v minulé sezoně předváděl výborný fotbal a působil velice dobrým a sympatickým dojmem. A venku neztrácel,“ upozornil ostravský trenér Radim Kučera. Dodal, že i když se říká, že se vítězná sestava nemění, tak v ní zřejmě nějaké změny udělá. „Pro motivaci ostatních hráčů a pro dobrou atmosféru v kabině je někdy lepší do sestavy sáhnout,“ podotkl kouč. Jak by mohla vypadat útočná dvojice mužstva? Mohl by v ní už od začátku být Milan Baroš? „V hlavě mám milion variant,“ usmál se Kučera. Přiznal, že zvažuje i nasazení ukrajinského stopera Oleksandera Azackého, který s týmem trénuje od soboty. „Utkání je ale ještě daleko. Stát se může cokoliv, i když momentálně jsou všichni hráči zdraví. Jen De Azevedo má menší šrámy.“ Kučera uvedl, že pokud jde o složení mužstva, tak komunikuje i s hráči. „Trénink budeme mít ještě v neděli ráno, takže až pak potvrdím sestavu.“ Byť přemítá o tom, že postaví i Azackého, šéfové klubu stále ještě řeší všechny formality spojené s jeho přestupem z Černomorce Oděsa. Jak obránce na Kučeru působí? „Dobře. Ukrajinská soutěž má kvalitu a Azackij byl nejlepším hráčem Černomorce. Teď je důležitá jeho adaptace, aby si zvykl. Ale stále lepším dojmem na mě působí i Stefan Panič,“ zmínil Kučera srbského záložníka.

Co jste říkal na výkony útočníka Jakuba Šašinky a záložníka Bronislava Stáni, kteří v prvním kole byli hodně vidět?

Teprve je poznávám. S Kubou jsem už v týmu byl i při svém minulém působení v Baníku. Za ty dva roky udělal neskutečný pokrok v hlavě, což přišlo s dospělostí, ale i herně. Jestli bude dál makat, může se dostat daleko. Je to gólový hráč. Stáňu jsem neznal, na jaře jsem ho viděl snad jen v jednom utkání. Je to šikovný kluk a asi o něm platí to samé, co o Kubovi. Potřebuje si ale udržet výkonnost, jakou měl v Brně. Tam byl nebezpečný, jen škoda, že neproměnil víc šancí.

Víte, jak proti Slavii uspět?

Hrát se s ní dá. Pokud podáme výkon jako v Brně, pokud na něj navážeme a budeme pozorní ve hře dozadu a nebezpeční dopředu, můžeme s ní hrát vyrovnanou partii a klidně ji porazit. Moc bych si to přál. Snad uspějeme bodově i herně.

Může být pro vás inspirací výkon Teplic, které slavistům podlehly 0:1 gólem z penalty, která neměla být?

To utkání jsem neviděl. Ještě budeme mít nějaké video, ale Slavii každý zná. Přišli do jejího týmu noví hráči, ale teprve uvidíme, jestli po nynějším pohárovém utkání v Borisovu změní sestavu jako předtím s Teplicemi. To si však nemyslím, protože se jim to málem vymstilo. Čekám, že jejich trenér udělá dvě tři změny. Je ale fakt, že všechny posty mají kvalitně nejméně zdvojené.

Slavie v minulých třech zápasech dala pouze jeden gól ze hry. Může to hrát nějakou roli?

Někdy to tak je, ale není to o tom, že by se jí nedařilo herně. Trefovala tyčky břevna. Není to o tom, že by neměla šance. Doufám, že jim to vydrží ještě zápas a pak ať se klidně rozstřílejí.

Na utkání má být téměř vyprodáno. Tušíte, co taková atmosféra udělá s mladšími fotbalisty Baníku?

(Směje se). Nic. To je to, proč fotbal hrajou. Bude to fantastické, když nás požene čtrnáct tisíc lidí. Co jiného chtít, před kým jiným se ukázat. Věřím, že to kluky nebude svazovat, ale že je to nabudí.

Dorazí i vaše rodina?

Ano, přijede. Teď přes prázdniny jsme celá rodina ve Viganticích a v tom je to super. Ale až začnou kluci chodit do školy, bude to asi náročnější.

Komu bude fandit váš syn Patrik, který hraje za Slavii?

Zeptejte se jeho. Je tady...

Patriku, komu budeš fandit?

Baníku! (Řekl to rezolutně bez přemýšlení).

Milan Baroš: A je ze Slavie vyhozený. Má po kariéře. (směje se)