Baroš panenkovským způsobem penaltu nedal. Zaplatí za to gulášem

„Penalta by asi zápas rozhodla, takhle jsme se kvůli mně ještě půl hodiny strachovali. Beru to na sebe,“ řekl útočník se slavnou klubovou i reprezentační minulostí. Zase tolik ho však jeho selhání mrzet nemuselo, Liberec nakonec na Slovácku i díky skvělým zákrokům brankáře Dúbravky ustrážil vítězství 1:0.

Baroš zahrával penaltu stylem, který se mu v minulosti osvědčil. „Věřil jsem si, podobným způsobem jsem kopal penalty v Turecku. Vždycky mi to vyšlo, a vlastně ani tentokrát to brankář nepřečetl, ale dal jsem do toho moc síly,“ popisoval Baroš. „Klukům jsem se v kabině omlouval. Koupím jim guláš a snad mi to odpustí,“ dodal se smíchem.

Je to už podruhé, kdy zkušený útočník na jaře neproměnil pokutový kop. V březnovém domácím zápase s Příbramí ho vychytal brankář Hruška, ale Baroš se pak po chvíli trefil ze hry, čímž vše odčinil.

Na Slovácku se v sobotu v podvečer hrál uvolněný fotbal plný ofenzivních výpadů a gólových akcí na obou stranách. Bylo vidět, že ani jeden z týmů nesvazuje boj o přední příčky či o záchranu. Je až s podivem, že nakonec padl jediný gól, který navíc Ekpai vstřelil už ve 3. minutě zápasu.

„Diváci viděli hodně atraktivní utkání, které nepochopitelně skončilo 1:0, protože bylo k vidění nespočet možností, střel a šancí na obou stranách,“ řekl liberecký trenér Jindřich Trpišovský. „Ovlivnil to rychlý gól, kdy se pak Slovácko hnalo za vyrovnáním a v některých fázích nás zatlačilo do defenzívy, ze které jsme chodili do brejků.“

Díky výhře na Slovácku se Liberec posunul na deváté místo ligy, těsně za rivalský Jablonec, s nímž má nyní stejný počet bodů. Vzhledem k tomu, že v úvodu jara Slovan musel bojovat o záchranu, lze postavení ve středu tabulky považovat za ještě solidní výsledek.

„Trošku jsme na podzim upřednostnili Evropu, ale v lize nám pak ujel vlak. Neměli jsme ani tak široký kádr, potkalo nás dost zranění a my zkrátka neměli na to, abychom bojovali na dvou frontách,“ konstatoval útočník Milan Baroš. „Ale na jaře si mančaft sedl. Je jen otázka, jakým způsobem se kádr změní přes léto, protože je tu dost kluků na hostování. Nicméně jaro můžeme v konečném důsledku hodnotit pozitivně.“

V posledním kole čeká Liberec domácí bitva s Mladou Boleslaví, která bojuje o postup do Evropské ligy. „Naším jasným cílem je vyhrát. Chceme skončit co nejvýš v tabulce. Jsme na dostřel i šestého místa,“ uvedl Baroš.