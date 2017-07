Vedeme ligu. Doufám, že to udržíme do konce, vtipkoval Baroš

Právě jemu vděčí Ostrava za vítězný návrat do ligy. A právě na něj budou trpce vzpomínat brněnští fanoušci, z nichž někteří na něj nevkusně pokřikovali. Baník na startu ligy přetlačil domácí Zbrojovku 3:1 hlavně zásluhou své ikony.

„Bary je legenda. Strašně nám pomohl,“ pronesl skoro obdivně ostravský záložník Robert Hrubý, který zařídil první zásah hostů.

Ale klíčový byl až ten Barošův. Možná už to není ten rychlík, který si povodí obránce nebo zkrátka všem pláchne. Ale gólový instinkt v něm zůstal. V 73. minutě si počíhal na přetažený centr Denise Granečného a hlavou jej ťukl k bližší tyči.

„Byl jsem trošku v laktátu po předchozím souboji, ale kluci to dobře strhli na přední tyč a já jsem si počkal na zadní. Graňas to krásně dal, já jsem zavřel oči a propadlo to do brány,“ líčil pětatřicetiletý útočník trefu na 2:1.

Když po necelé hodině vstupoval na hřiště, horda v bílém oděných fandů Baníku jej vítala aplausem. A Brňané tušili problémy. „Bary tam šel s tím, aby podržel balon a popřípadě zahrozil něčím takovým, co udělal. To je jeho hra, co ho vždycky zdobila. Je silný na balonu, umí ho podržet, rozdat a dostat se do koncovky. To prokázal,“ řekl brněnský záložník Jan Polák.

Baroš mohl Zbrojovce natropit i další škody. Hned po svém úderu připravil jasnou šanci Martinu Susovi, poté sám střílel jen těsně vedle. Není hřích schovávat takový trumf na lavičce?

„Je to Milan Baroš, osobnost a i dol fanoušků, ale je v konkurenci. V přípravě na mě líp působili (Tomáš) Poznar s (Jakubem) Šašinkou,“ vysvětloval kouč Radim Kučera. „Bary to normálně vzal. Měl výhodu, že to oba útočníci odpracovali, unavili obránce a pro něj to pak bylo daleko lehčí.“

Tah Barošem vyšel dokonale, ale velmi zdatně si počínal celý Baník. „Celý mančaft to odedřel. Dostali jsme facku (v generálce) s Třincem a bylo to dobře. Všichni si sedli zpátky na zadek a začali jezdit,“ liboval si Baroš.

Ten si v prvním poločase užíval z lavičky pohled na hladové spoluhráče, kteří od začátku Zbrojovce zatápěli. „V prvním poločase si vytvořili spoustu šancí, klidně jsme mohli dát tři góly. Ještě je tam taková ta nezkušenost, možná nervozita, ale je dobře, že se do těch šancí dostáváme. Doufám, že se kluci uklidní a zapracujeme na koncovce, i když tři góly venku jsou fantastické,“ chválil Baroš.

Dojem na něj udělala i práce ostravské defenzivy. „Hráli jsme výborně dozadu. Jak Šindy (Martin Šindelář), tak Poky (Jakub Pokorný) ve středu, i krajáci byli zodpovědní a vytlačovali to ven. Z toho pramení, že jdeme rychle nahoru a přechodovou fázi máme dobrou.“

Co vlastně pro Baník znamená tak znamenitý start? „První místo, ne? Vedeme ligu. Doufám, že to udržíme do konce,“ smál se Baroš.

Vzápětí se však opravil. „Zatím to neznamená nic. Je to skvělý start, trošku uklidnění, ale nesmíme přestat pracovat. Musíme pořád říkat, že jsme nováčci, pokračovat dál a neuspokojit se tím. Příští týden nás čeká strašně těžký soupeř, zkusíme je taky překvapit a něco s nimi uhrát,“ připomněl ostravský idol utkání se Slavií.