Případ Baroš. V Liberci se s ním loučí, Baník jeho příchod nepotvrdil

Baroš dostal nabídku smlouvy od Baníku, kde s vrcholovým fotbalem začínal, ale také od Liberce, kde odehrál minulou sezonu. Byť se v pondělí objevily informace, že se Baroš večer upíše Baníku, majitel klubu Václav Brabec to odmítl. „Mám jiný program,“ řekl. „Ani nevím, odkud tato fáma vzešla.“

Jednání s útočníkem potvrdil. „Ano, řešíme to přes půl roku a jednání pokračují. Toť vše,“ dodal. „Baroš patří k Ostravě jako Křemílek a Vochomůrka k sobě.“

Liberecký Nezmar: Milan nám bude chybět Liberecké vedení se ztrátou Milana Baroše, jemuž U Nisy končí smlouva, v podstatě počítá. Pětatřicetiletý útočník na prvním tréninku letní přípravy chyběl. „Jsem rád, že se mu v Liberci líbilo a vážně uvažoval o setrvání v našem klubu. V posledních dnech jsem ale vnímal, že u něj začíná převažovat srdce. A musím říct, že mu lidsky rozumím,“ řekl sportovní ředitel Liberce Jan Nezmar. „Také jsem poslechl své srdce a zůstal ve Slovanu, byť jsem měl zajímavé nabídky odjinud. Takže mám pro Milana pochopení, i když přiznávám, že jsem zklamaný a Milan nám bude chybět.“

Ostravský trenér Radim Kučera uvedl, že Baroš se v neděli večer vrátil z dovolené. Dodal, že pokud by byl Barošův příchod stoprocentní, potvrdil by ho. „Sám jsem zvědavý, jak to dopadne. Doufám však, že dobře pro Baník,“ řekl třiačtyřicetiletý Kučera, který má k o osm let mladšímu Barošovi blízko, jelikož oba pocházejí z Vigantic.

Zatímco útočník Milan Baroš už coby žák zamířil do ostravského Baníku, obránce Radim Kučera naskočil do nejvyšší soutěže v Opavě.

V Baníku jednají o Barošově návratu (stejně jako o všech posilách) týmově trenér Radim Kučera, majitel klubu Václav Brabec a sportovní ředitel Dušan Vrťo. „Pokud jde o Milana, nemohu nic potvrdit ani vyvrátit,“ uvedl Vrťo.

Potvrdil však, že Baník se po návratu mezi elitu musí posílit mimo jiné právě na hrotu. A nutně potřebuje zkušeného útočníka. „Liga je o útočnících, o tom, jak zužitkují celou práci mužstva.“

Trenér Kučera je přesvědčený, že v případě Baroše bude jasno během dvou dnů. „Takový jsme si dali nejzazší termín,“ uvedl.

Pro Baroše je Baník srdeční záležitost. Odešel z něj v roce 2002 do Liverpoolu. Do Ostravy se krátce vrátil v roce 2013 a odehrál v ní sezonu 2014 až 2015, v níž výrazně přispěl k záchraně. Jenže na další spolupráci se s tehdejším majitelem Petrem Šafarčíkem nedohodl a zamířil do Mladé Boleslavi.