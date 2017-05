Skončit, nebo ne? Baroš chce vyřešit velké dilema s chladnou hlavou

Může se ovšem stát, že tohle báječné představení bylo tím posledním, co ve své hvězdné kariéře předvedl. Zkušený útočník totiž nechce potvrdit, že v ní bude ve svých 35 letech pokračovat. Ale ani to nevylučuje.

„Uvidím, není to jednoduché rozhodování,“ říká Baroš. „Bylo by to asi lehčí, kdybych byl zraněný a fotbal by mě už netěšil, nebo bych na to neměl. Ale já se pořád cítím dobře a kabina mě baví,“ naznačil, že s koncem kariéry to možná nebude zas tak horké.

Útočník, který v minulosti válel za Liverpool nebo Galatasaray Istanbul a byl nejlepším kanonýrem Eura 2004, přišel do Liberce vloni v létě z Boleslavi a našel tady novou motivaci. Nastoupil celkem ke 24 ligovým zápasům a nakonec se s pěti brankami stal nejlepším libereckým střelcem v této sezoně.

Fanoušci ho od začátku přijímali velice pozitivně. Větší jméno za severočeský klub nikdy nehrálo. A pokud byl Baroš stoprocentně fit, tak potvrzoval, že neztratil příliš ze své pověstné rychlosti, a nevypustil žádný souboj. „To, co předváděl, byla vysoká škola fotbalu, co se týče krytí míče. Spoustu balonů nám sklepl do hry,“ chválil ho kouč Jindřich Trpišovský po nedávném derby s Jabloncem. „Na českou ligu je to výjimečný hráč. Je strašně silný v osobních soubojích a dokáže velmi dobře pracovat tělem. Je vidět, že prošel velkými kluby,“ ocenil Barošův výkon po posledním ligovém kole i boleslavský kapitán Jiří Fleišman.

Že by měl Milan Baroš skončit? To si v Liberci nechtějí připouštět. „Bez Baryho si další sezonu v Liberci nedokážu vůbec představit,“ říká bez obalu asistent trenéra Jaroslav Köstl. „Měl vynikající nejen jaro, ale celý rok.“

„Za celý tým říkám, že budeme všichni velice rádi, když bude pokračovat,“ přidal se obránce Ondřej Kúdela. „Je to skvělý hráč nejen na hřišti, ale i v kabině a v posledním zápase s Boleslaví to jen dokázal. Je vidět, jak si fotbal užívá.“

Za Barošovo setrvání se přimlouvá i Jiří Fleišman, který se zkušeným útočníkem hrál minulou sezonu v Boleslavi a předtím působil dlouho U Nisy. „Přál bych si, aby pokračoval v Liberci. Daří se mu tady a Liberec si oblíbil. Je to pro klub důležitý hráč a byla by škoda, kdyby to ukončil,“ míní Fleišman.

Milan Baroš si teď chce dát nějaký čas na rozmyšlenou. Příští týden se má setkat se svým agentem Pavlem Paskou a pak by už mohlo být jasněji. „Netlačte mě do toho, abych říkal něco bližšího. Nechci to vypálit spatra. Rád bych si to nechal projít hlavou, pobavil se o tom s rodinou a pak se rozhodnu. Uvidím, jak mi na konci dovolené bude fotbal chybět,“ řekl Baroš.