Baník zase láká Baroše, Liberec však útočníkovi připravuje smlouvu

Další rok v Liberci, nebo konec kariéry? Barošovi se podle informací iDNES.cz naskytla ještě jedna možnost. A to jeho srdeční záležitost.

Zatím je to však spíš akce Baníku, který „svého syna“ láká po postupu do nejvyšší soutěže.

Pokud by se nováček s druhým nejlepším střelcem reprezentační historie (41 gólů) domluvil, byl by to Barošův třetí návrat do Baníku, kde vyrostl a odkud ve dvaceti vyrazil do Liverpoolu.

Jenže ostravský klub nemá v rukou příliš vysoké karty. Baroš totiž žije v Praze, kde má rodinné zázemí. A odsud za fotbalem dojíždět do Liberce, nebo do Ostravy? Obrovský rozdíl.

V Liberci odehrál poslední rok, dal pět branek a byl jedním z tahounů mužstva. Liberecký trenér Jindřich Trpišovský má o něj dál eminentní zájem.

„Jsme ve spojení s panem Karlem (majitelem Liberce), ten pro něj připravuje novou smlouvu. Až bude hotová, tak si s Milanem sedneme a rozhodneme, co dál,“ sdělil pro iDNES.cz hráčův agent Pavel Paska.

Třetí návrat Baroše do Baníku byl ve hře už loni, kdy končil angažmá v Mladé Boleslavi. Ostravský klub měl velký zájem, ale s Barošem se nedomluvil. Kouč Petržela nedovolil, aby se útočník přes týden připravoval v Praze a do Ostravy dorazil až na předzápasový trénink.

Petržela už není v Baníku trenérem, stal se poradcem majitele Václava Brabce. Pokud by Baroš svůj postoj nezměnil, těžko by to udělal Petržela, byť už co se týče složení mužstva nemá zásadní slovo. Koučem se stal v pondělí Radim Kučera.

Všechno spíš nasvědčuje tomu, že Baroš zůstane v Liberci. Končit se mu ještě nechce, zvlášť když v závěru jara potvrdil, že na ligu stačí.

Do Baníku se zatím vracel dvakrát a pokaždé z Turecka. Na jaro 2013, kdy skončil v Galatasaray Istanbul. Poté se do Turecka vrátil, strávil rok v Antalyasporu a v Ostravě odehrál celý ročník 2014/2015. Pak ho ulovil zkušený boleslavský boss Josef Dufek.

Baroše však srážely zdravotní potíže, byl spíš náhradníkem a i proto loni zamířil o pár kilometrů dál severně do Liberce.

Jeho kariéra zůstává výrazná, s Liverpoolem vyhrál Ligu mistrů (2005), na Euru 2004 v Portugalsku byl s pěti góly nejlepším střelcem turnaje. Také hrával v Aston Ville, v Lyonu, v Potsmouthu a pět let byl v Galatasaray. Za ročník 2008/2009 dal dvacet branek, nikdo jiný v turecké lize nebyl lepší.