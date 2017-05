Ústecký fotbalista Zeman: Záchrana byla cíl, ale jásat určitě nebudeme

„Určitě jsem rád, že už to máme vyřízené. Aspoň poslední dva zápasy můžeme hrát v klidu,“ odfoukl si ústecký obránce Michal Zeman po sobotní remíze 2:2 s Olomoucí, k níž sám přispěl dvěma góly.

„Dal jsem ještě břevno, mohl to být i hattrick. Ale dva góly samozřejmě beru. A hlavně jsem rád, že pomohly aspoň k bodu.“ I kdyby ale Ústí s Olomoucí prohrálo, stejně by už po 28. kole 2. ligy mělo jistou záchranu. Patnácté Vítkovice, které na jaře mohutně finišovaly, prohrály 1:4 ve Vlašimi a už nemohou Ústí ani teoreticky předstihnout.

„Věděli jsme už před zápasem, jak hrály Vítkovice, takže do duelu s Olomoucí jsme šli v klidu, hlavně jsme si to chtěli užít. A také odčinit předešlou prohru ve Varnsdorfu, kde se nám to nepovedlo. Takže jsme rádi, že tentokrát to vyšlo,“ těšilo produktivního Zemana.

Zápas s Olomoucí přitom hlavně v 1. půli připomínal víc vodní pólo než fotbal. Prudký liják těsně před zápasem způsobil, že terén byl podmáčený a tvořily se na něm kaluže.

„Zaplať pánbůh, že to nedávali v televizi,“ šklebil se ústecký bek, který se sám jednou pořádně po mokrém trávníku projel, když se snažil zastavit akci soupeře. A podruhé se sklouzl v euforii po svém druhém zásahu.

„Hřiště bylo rozbité. Jak napršelo, tak se tam udělaly kaluže, balon se zadrhával, bylo to těžké. Ale hrál jsem už na horším hřišti, jednou proti Chomutovu. To už nemělo s fotbalem nic společného,“ zavzpomínal Zeman.

„Proti Olomouci ještě relativně hrát šlo. Voda brzdila přihrávky, ale bylo to pro všechny stejné. Snažili jsme se s tím poprat,“ nehledal výmluvy.

A ani při otázce na zpackané ústecké jaro se Zeman nevytáčel. „Zachránili jsme se, to byl po tom bídném jaru náš cíl. Ale jásat z toho určitě nebudeme.“

Po slušném podzimu Ústí pokukovalo po umístění do 6. příčky, možná tajně snilo i o útoku na postup. Nakonec ale bylo všechno jinak. Na jaře vyhrálo zatím jen dva zápasy, první až na osmý pokus. A to ještě s beznadějně posledním Prostějovem.

„Těžko říct, proč nám to nešlo. Herně to možná nevypadalo tak špatně, ale bylo to jen po vápno. A když už byla nějaká šance, tak ji neproměníme. Snad aspoň teď, když už můžeme být v klidu, nějaké góly přijdou,“ věří Zeman.