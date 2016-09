Olomoucký obránce Vepřek: Trefím se, jen když o něco jde

Voda však v sobotu netekla jen z „javora“, ale úplně ze všech. Během utkání se hřiště ocitlo pod hustou a vytrvalou palbou dešťových kapek, Vepřekovi však liják přinesl nečekané štěstí. Góly totiž střílí jen výjimečně. Za 150 zápasů v nejvyšší soutěži se trefil jedinkrát, ve druhé lize to byl pro jedenatřicetiletého levého obránce třetí zásah.

„Dvakrát jsem se trefil předloni, to jsem se rozstřílel, byla forma,“ vtipkoval dobře naladěný Vepřek.

Jak se cítíte po vítězné brance?

Jsem rád, že mi to tam spadlo a máme důležité vítězství. Ale je jedno, kdo ho dá.

Centr ze strany k vám doletěl trochu se štěstím. Byla to těžká situace?

Byl to fantastický centr, hráči přede mnou se srazili a míč propadl na zadní tyč. Šel jsem do skluzu a se štěstím to tam spadlo.

Oslavíte gól, když jich tolik nedáváte?

Já si to oslavím, to se bát nemusíte. Něco si naplánuju.

Hecovali vás spoluhráči, kdy už se zase trefíte?

Oni už to znají. Ví, že se trefím, jen když o něco jde. Jinak to nechávám mladším.

Cítil jste se pod tlakem? V posledních zápasech forma nebyla?

Neřekl bych. To si nemyslím.

Směrem dopředu se od vás čekají gólové centry, které ale nepřicházely.

To nepřicházejí dál. Ale je nás tam od toho víc, nejsem tam jen já.

Zápas jste začali tlakem, ale postupně vyprchal. Proč šla ve druhém poločase hra Sigmy tolik dolů?

Nemyslím, že bychom šli dolů. V prvním poločase jsme to hodně točili, hráli po zemi, vyhovovalo nám, že tráva byla mokrá, dalo se kombinovat a hrát. Ve druhé půli Budějovice trochu přitlačily, začaly hrát a nebylo to jednoduché. Ale byl to pro diváky dobrý zápas.

Šancí jste si ale moc nevytvořili, největší hrozba byly střely z dálky.

Budějovice zatím dostaly dva góly, takže se nedalo předpokládat, že bychom se dostávali do hodně šancí. V zakončení jsme ale byli, v minulých zápasech jsme tolik střel z dálky neměli.

Přesto jste mohli i prohrát, kdyby vás Buchta nepodržel při šancích Dynama v 72. minutě.

To jsme měli z pekla štěstí. Krásně to lapl, a kdybychom prohrávali, asi by to dopadlo špatně.

V závěru jste se nechali zatlačit. Báli jste se o výsledek?

Vždycky máme takové závěry, místo, abychom to dohráli nahoře, hraje se před naší šestnáctkou. Musíme na tom zapracovat.

Víte, že jste na svém hřišti vyhráli po čtyřech měsících?

To už je tak dlouho? Chytli jsme se už dvěma výhrami venku a doma jsme to teď potvrdili. Jen tak dál. Když přijde víc lidí, bude to pro nás ještě lepší.

Jak se hrálo v silném lijáku?

Super, mně to vyhovuje. Lepší, než když je vedro. Tráva je v Olomouci dobrá, takže je jedno, jestli prší, nebo ne. Jen má míč větší odskok.

Co pro vás znamenají tři výhry v řadě?

Doufám, že nás to nakoplo. Věřím, že další zápas ve Vanďáku (Varnsdorf – pozn. red.)taky zvládneme a už pojedeme.

Společně s Baníkem zůstáváte neporažení. Sledujete vývoj na čele tabulky?

Jen jedním okem. Moc se na to nedívám. Ostatní zápasy mě až tak moc nezajímají, spíš jde jen o nás.