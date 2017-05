Vepřek zůstává věrný Olomouci. Podepsal smlouvu na další rok

Jedenatřicetiletý hrající pamětník Sigmy v Evropské lize s ní teď po postupu do první ligy prodloužil smlouvu o další rok s opcí. „Michal v průběhu celého jara patří k nejlepším hráčům, jeho podpora útočníků je vysoká,“ chválil přínos krajního beka trenér Václav Jílek.

Vepřek si připsal v sezoně gól a čtyři asistence. Je spolehlivý a po špatných výkonech minulý ročník v první lize patřil k tahounům týmu, pomohl s rychlým postupem. Přitom před lety za trenéra Psotky se s ním v Olomouci už nepočítalo, musel hostovat v Jihlavě.

„Nevím, jestli stoupla moje důležitost v Sigmě, ale jsem jedním ze starších hráčů, který má něco odkopané,“ vykládal. „Je dobře, že se vracíme hned. Kdyby to mělo trvat déle, bylo by to pro celou Olomouc hodně špatně.“

Hlavní síla Sigmy podle Vepřeka? „Dobrá parta. Byla vynikající i po začátku, kde nám to nešlo a stálo to za prd. Díky partě jsme zvládli strašně moc zápasů. Když nám to nešlo fotbalově, táhli jsme za jeden provaz.“

Teď si přeje se se Sigmou v lize zase zabydlet: „Bylo by krásné tam vydržet. Dáme se do kupy, začne nová sezona. Chtělo by to asi posílit a uvidíme, co bude dál.“