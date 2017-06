Kapitán Trávník: Kritika po Německu byla oprávněná, potřebovali jsme ji

Češi teď potřebují porazit v posledním zápase skupiny Dánsko a doufat, že pokud bude mít některý z týmů na druhých místech stejně bodů jako oni, rozhodne v jejich prospěch skóre.

„Bude to buď a nebo. Doufám, že nakonec se z postupu budeme radovat my,“ říkal Trávník, když po utkání dorazil mezi novináře.



Cestu za vítězstvím jste načal vy. Co vám před gólovou střelou blesklo hlavou?

Zkusil jsem naznačit, že vystřelím a čekal jsem na obránce, jestli půjde proti mně nebo na stranu. Zůstal stát, takže jsem měl volno. Zkusil jsem vystřelit a naštěstí to tam propadlo.

Italové ale ve druhé půli zabrali a vyrovnali.

Byli velmi nepříjemní, na balónu jsou nebezpeční. Ale myslím, že naše obrana odvedla výborný výkon. Zasloužili jsme si vyhrát. Od gólu jsme se odrazili a po vyrovnání jsme se zase zvedli. Vlastně nám to pomohlo.

Jak těžké bylo hodit za hlavu zápas s Němci?

Bylo to nepříjemné. Proběhla určitá kritika, ale byla oprávněná. Potřebovali jsme ji. Všichni jsme si to vzali k srdci a bylo to vidět. Příprava byla stejná jako na Německo, jen jsme museli překousnout prohru. Teď jsme zpátky ve hře a budeme doufat, že se ostatní výsledky budou odvíjet tak, jak bychom potřebovali.