Ve druhé lize se chci vyhrát, plánuje mladý pardubický bek Surzyn

Že odehraje dva téměř kompletní „mistráky“ tak krátce po příchodu, to překvapilo i samotného devatenáctiletého mladíka.

„Úplně jsem to nečekal, ale doufal jsem v to, že tady budu hrát co nejvíce a zkusím si druhou ligu. Chtěl bych se tu vyhrát a zlepšit,“ prohlásil Surzyn.

Přišel jste do Pardubic z kádru olomoucké Sigmy, která se vrátila do nejvyšší soutěže. Nebyla šance se udržet v tamním mužském áčku?

Byl jsem s ním v přípravě, počítali se mnou, ale čekali, zda se neobjeví zájem od druholigových týmů. Ozvaly se Pardubice, a tak jsem to zkusil. Věděl jsem, že shánějí krajní beky.

Měl jste na zdejší klub nějaká doporučení?

S Radkem (Radek Látal, který zamířil do Pardubic na začátku přípravy rovněž z Olomouce) jsem se bavil a měl jenom kladné reference. Je tady skvělá parta a vše funguje na vysoké úrovni. Jsem rád, že jsem do Pardubic mohl přijít.

S druhou ligou jste neměl doposud žádné zkušenosti. Jaké jste posbíral po dvou duelech?

Oproti juniorské lize je to rozdíl. Hra je agresivnější, bojovnější, rychlejší a důraznější.

Trenéři vás zařadili na levý kraj obrany, což není úplně vaše tradiční strana...

Hrával jsem většinou vpravo a jsem pravák, takže tady to mám přes nohu. Zleva jsem nastupoval jen párkrát, takže se s tím srovnávám. Nějak si na to zvyknu a bude to dobré.

Sobotní mač s Frýdkem-Místkem jste vyhráli 1:0. Sám jste se mohl prosadit také. Dostáváte se často do zakončení?

Někdy jo. Teď jsem se tam objevil úplně volný a měl míč na hlavě, ale trefil jsem ho jen doprostřed. A z těch střel byla jedna lepší, ta druhá už mi sjela a šla asi tři metry vedle.

Nicméně dojmy musí být jen pozitivní...

Je to super, získali jsme tři body. Mohli jsme vyhrát i vyšším rozdílem, ale znovu jsme nedali hrozně šancí. Ale důležité je vítězství.

Nestrašil vás scénář z prvního utkání s Olympií, kde jste zahodili taky spoustu možností?

Bylo to skoro stejné. Příležitostí jsme nyní měli ještě více. Ale do druhé půle jsme vstoupili výborně a hned za minutu dali rozhodující gól.