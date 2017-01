Odejde? Zůstane? Zklamání ublíží jen hráči, ví brněnský střelec Škoda

Zatímco jeho bratr Milan pobývá s pražskou Slavií v Číně, on trénuje v promrzlém a zasněženém Brně. „Je to snad poprvé v životě, co mu závidím,“ rozesměje se Michal Škoda. „Užívá si v teple na úžasném soustředění a my tady mrzneme,“ líčí opora ligové Zbrojovky.

Do ciziny by mohl zamířit i mladší z fotbalového klanu Škodů. Rád by vyzkoušel zahraniční angažmá.

Situace kolem odchodu brněnského čahouna, který na podzim v nejvyšší soutěži zazářil deseti přesnými zásahy, se brzy vyjasní. „Přes okruh lidí, slušně se jim říká manažeři, je nějaká komunikace s několika kluby,“ potvrzuje šéf Zbrojovky Václav Bartoněk. „Na bázi oficiální poptávky to ještě nedospělo. Jsou ale dva kluby, které zřejmě nějaké jednání učiní,“ pokračuje Bartoněk. „To ale berte jako můj osobní odhad.“

Už koncem podzimu se objevily zprávy, že o služby současného vládce ligových střelců stojí celky z polské ligy. Vyptávají se prý i kluby z Izraele a Belgie. „Jsou to kluby z celé Evropy,“ kývne Bartoněk. „Manažer to furt řeší. Nic konkrétního nevím. Jen čekám, jestli mi zavolá, nebo ne,“ líčí Škoda, jenž se po Novém roce zařekl, že se přestupovými spekulacemi přestane zabývat.

Od počátku ledna se chystá na jarní start ligy se Zbrojovkou, nabídce z ciziny by se však nadále nebránil. „Rád bych si vyzkoušel angažmá v cizině nebo lepším klubu,“ přiznává upřímně 28letý kanonýr.

Je to logické.

Za kalendářní rok 2016 nasázel 15 ligových gólů, chytil životní formu. A před třicítkou má jednu z posledních příležitostí, jak upoutat pozornost za hranicemi. Škoda by rád vyzkoušel novou výzvu, poznal svět, zabezpečil rodinu.

Vydělat na jeho odchodu může i Zbrojovka, která se jen díky jeho palbě drží na čtrnácté - poslední nesestupové - pozici. Kolik musí zájemce nabídnout, aby brněnský klub pustil klíčovou oporu? Hovoří se o sumě kolem 400 tisíc eur (zhruba 11 milionů korun), specializovaný německý server transfermarkt. de ocenil Škodu dokonce na 800 tisíc eur.

„Mluvil jsem s panem Bartoňkem, že pokud nějaký klub zaplatí částku, kterou si představují, bránit mi určitě nebudou,“ poznamenává vytáhlý blonďák. „Takhle jsme domluvení. Doufám, že to někdo nakonec dá.“

Ne, Škoda si nechce vydupat přestup za každou cenu. Jen odpovídá upřímně a bez frází.

Ví, že pokud si postaví hlavu, bude sám proti sobě. „Pokud bude někdo zapšklý nebo zklamaný, ublíží to jen hráči,“ podotýká brněnský bombarďák. „Když se kouknu na Konatého, chtěl si vynutit přestup ze Sparty, místo toho nakonec strávil několik měsíců v béčku. Takhle to nejde.“

Poslední dny vzbuzuje rozruch případ rychlíka Vukadina Vukadinoviče, který žádá Zlín, aby ho pustil do Slavie. „Chápu, že měl povedený půlrok a rád by tam šel, do Slavie by chtěl jít každý. Já dal deset gólů a taky bych tam chtěl,“ rozesměje se Škoda. „Když si ho ale klub cení na víc, nedá se nic dělat. Hráč musí být vděčný klubu, že mu dal šanci a že se mohl vykopat.“ I proto Škoda dál dře v Brně.

A vyčkává. Podle vlastníka Zbrojovky, která se 1. února vydává na herní kemp do Turecka, by mělo být jasno zhruba do dvou týdnů. „Dá se říct, že pokud odjedu do Turecka s mančaftem, bude to značit, že ve Zbrojovce zůstanu i na jaře,“ pokývne Škoda, jehož fotbalový příběh už opět lehce připomíná kariéru staršího bratra Milana.

I slávistický útočník toužil nedávno po zahraniční štaci. Jenže jemu stěhování do ciziny neklaplo. „Kdyby to ale dopadlo stejně, že bych jako on potvrdil výkony i na jaře, tak by mi to nevadilo,“ usměje se Michal. „Ale člověk neví, co bude.“