Z kanóna náhradníkem. Snášel jsem to blbě, přiznává Michal Škoda

Když vyrazí na nákupy, nestačí občas žasnout. „Divil jsem se, že mě tu lidé poznávají. To se mi v Brně moc nestalo,“ prozrazuje Michal Škoda.

Ve Zbrojovce se přitom vypracoval ve fotbalovou mašinu na góly, za loňský kalendářní rok jich zvládl „vyrobit“ patnáct. Zato v norském Lilleströmu se zatím radoval jen jednou a většinu duelů začíná mezi náhradníky.

„Ze začátku jsem to snášel docela blbě. Ale řekl jsem si, že nemá cenu nad tím spekulovat. Musím dál pracovat a snažit se co nejvíc, abych se do základní sestavy dostal,“ oznamuje 29letý útočník, který s napětím vyhlíží sobotu.

Právě do 10. června se totiž norský klub má rozhodnout, zda na něj uplatní opci, nebo jej z hostování vrátí zpět do Brna. „Čekám, co mi řeknou, abych věděl, s čím mám počítat,“ sděluje Škoda. A jakou variantu by preferoval? „Mám to padesát na padesát. Uvidím, jak to dopadne, pak bych si případně vzal nějaký čas na rozmyšlenou.“

Raději má míč na zemi

Situace vytáhlého bombarďáka je nyní podobně nejasná jako jeho pozice v klubu vyznávajícím žlutočerné barvy. Z dvanácti zápasů chyběl v jediném, až na dvě výjimky však pokaždé naskočil do hry až jako náhradník. „Jsem takový dvanáctý hráč. Až ve čtvrtém kole jsem dostal šanci od začátku, ale prohráli jsme, takže jsem ze sestavy zase vypadl. Člověk chce týmu nějak pomoct aspoň z lavičky, ale když se vám nedaří, je to v zahraničí o to těžší. Ale když jsem tam naposledy na pár minut vlezl, tak to bylo docela dobré, trenér byl taky spokojený, takže se to snáší líp,“ svěřuje se Škoda.

V Lilleströmu se přitom uvedl náramně, hned v premiéře jako náhradník svým gólem porazil Sandefjord. Od té doby však míč do brány nedopravil. „Hned v tom prvním zápase v základu jsem neproměnil dvě velké šance, možná i kvůli tomu jsem ze sestavy vypadl. V předposledním zápase jsem zase měl trošku smůlu, když jsem trefil břevno,“ líčí Škoda. „Nějaké šance jsou, ale kdybych hrál častěji, mohlo by jich být víc.“

Český útočník Michal Škoda (vlevo) jako posila norského Lilleströmu.

Stejně jako česká akvizice se zpočátku trápil celý tým, který po úvodní výhře kupil nezdary. „Čtyřikrát za sebou jsme prohráli doma, což se tady nestalo 53 let, takže to vůbec nebylo dobré. Ale poslední čtyři zápasy - dva v lize a dva v poháru - jsme vyhráli, takže se to trošku uklidnilo,“ přibližuje Škoda situaci v 11. týmu tabulky.

Sám si přivyká na drsňácký severský fotbal. „Je to jiný styl než v Česku, hodně o soubojích a o síle. Já mám spíš rád balon na zemi a hlavou raději hraju až ve vápně, ale nechci si stěžovat,“ podotýká muž, jehož konkurentem v útoku je i jeho nejbližší norský parťák - Slovák Tomáš Malec. „Nastupoval jsem i zleva, v útoku je konkurence početná. Ale střelecky se zatím nikomu moc nedařilo, až v posledních dvou zápasech dal (Erling) Knudtzon pět gólů, takže je teď útočník číslo jedna,“ informuje Škoda.

Norové fotbalem žijí

V Norsku zatím pobývá bez rodiny, proto si vystačí s malým bytem. „Městečko je malé a klidné, líbí se mi tady,“ hlásí rodák z Prahy. Zároveň však připouští, že občas válčí s nudou. „Naštěstí tady mám kamaráda Tomáše Malce, se kterým chodíme na kávičky, byli jsme i na bowlingu, takže se nějak zabavíme. Ale bez rodiny je to samozřejmě těžké.“

Nejbližší zatím Škodu navštívili pouze jednou, on se domů nedostal ani při probíhající reprezentační pauze. „Chtěl jsem, ale měli jsme jen dva dny volno a lety nebyly ideální, takže jsem zůstal. Teď dvoufázově trénujeme.“

A v sobotu se Škoda chystá do Osla na kvalifikační zápas Norska s Českem. „O zdejším nároďáku toho moc nevím. Ale musím říct, že Norové fotbalem hodně žijí. U nás v Lilleströmu jsou všude klubové vlajky, na zápasy chodí šest tisíc lidí, jezdí za námi, i když je to daleko. A hlavně fandí,“ chválí český vyslanec na severu.

O tom, zda na něm zůstane, rozhodnou nejbližší dny. I pokud Lilleström neuplatní opci, Škodovo hostování platí až do půlky července. Co by bylo dál, je otevřené. Útočník má ještě na rok smlouvu ve Zbrojovce, její šéf Václav Bartoněk však minulý týden prohlásil, že se k jeho návratu kvůli napjatým vztahům příliš nepřiklání. Je tak možné, že si Škoda bude hledat další angažmá.